Заметно постройневшая Маргарита Симоньян устроила романтическую фотосессию с Тиграном Кеосаяном в Крыму
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Фото: Instagram Маргариты Симоньян
40-летняя Маргарита Симоньян поделилась нежной фотографией с мужем.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в образ жизни знаменитостей - многие из них не смогли уехать на привычные курорты и отправились отдыхать в Турцию, на Алтай, в Подмосковье. Маргарита Симоньян решила отправиться на отечественный курорт. «В Крыму великолепно. Нет слов. Одно счастье», - написала телезвезда.
Постройневшая и загорелая, она, как заведено у большинства отдыхающих пар, устроила в финале поездки романтическую фотосессию с мужем.
Фото и видео: Instagram/@m_simonyan
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