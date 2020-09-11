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Заметно постройневшая Маргарита Симоньян устроила романтическую фотосессию с Тиграном Кеосаяном в Крыму

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Маргарита Симоньян

Фото: Instagram Маргариты Симоньян

40-летняя Маргарита Симоньян поделилась нежной фотографией с мужем.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в образ жизни знаменитостей - многие из них не смогли уехать на привычные курорты и отправились отдыхать в Турцию, на Алтай, в Подмосковье. Маргарита Симоньян решила отправиться на отечественный курорт. «В Крыму великолепно. Нет слов. Одно счастье», - написала телезвезда.

Постройневшая и загорелая, она, как заведено у большинства отдыхающих пар, устроила в финале поездки романтическую фотосессию с мужем.

Фото и видео: Instagram/@m_simonyan

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