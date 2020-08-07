Заметно похорошевшая экс-«татушка» Юля Волкова сверкнула в золотых сапогах и мини-платье

«Какие сапожки! Юличка ты супер», «Шикарные боты», «Красотка», «Божественные ножки», «Шикарная как всегда», «Это вот Волкова 10 лет назад», «Вы замечательная и красивая! Счастья вам и всего самого наилучшего», — делают комплименты поклонники.

Недавно певица нарастила длинные волосы и густую челку и стала выглядеть нежной и юной.