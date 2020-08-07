Заметно похорошевшая экс-«татушка» Юля Волкова сверкнула в золотых сапогах и мини-платье
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Фото: Instagram Юлии Волковой
35-летняя певица Юлия Волкова примерила дерзкий образ и получила массу комплиментов.
«Все, что происходит с нами и в нашей жизни, собирает нас по кусочкам, формирует, делает сильнее. Не оглядывайтесь, смотрите дальше, шагайте вперед смело и уверенно», — написала бывшая участница группы «t.A.T.u.».
«Какие сапожки! Юличка ты супер», «Шикарные боты», «Красотка», «Божественные ножки», «Шикарная как всегда», «Это вот Волкова 10 лет назад», «Вы замечательная и красивая! Счастья вам и всего самого наилучшего», — делают комплименты поклонники.
Недавно певица нарастила длинные волосы и густую челку и стала выглядеть нежной и юной.
Фото и видео: Instagram/@official_juliavolkova
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