«Загадывай желание»: жених Натальи Водяновой поздравил ее с днем рождения в бассейне

28 февраля Наталья Водянова отмечает 38-й день рождения. Многодетная мать, актриса, модель и филантроп весь день принимала поздравления от близких, но одним из первых ее поздравил жених и отец двоих ее младших сыновей — миллиардер Антуан Арно.

Антуан решил сделать Наталье сюрприз, когда они плавали в огромном бассейне в их особняке. Один из служащих дома принес к бортику шоколадный торт с зажженной свечой. «Загадывай желание», — говорит за кадром Антуан. «Это шоколад?», — спрашивает счастливая Наталья, хлопая в ладоши.