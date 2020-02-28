«Загадывай желание»: жених Натальи Водяновой поздравил ее с днем рождения в бассейне
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Фото: Instagram
28 февраля Наталья Водянова отмечает 38-й день рождения. Многодетная мать, актриса, модель и филантроп весь день принимала поздравления от близких, но одним из первых ее поздравил жених и отец двоих ее младших сыновей — миллиардер Антуан Арно.
Антуан решил сделать Наталье сюрприз, когда они плавали в огромном бассейне в их особняке. Один из служащих дома принес к бортику шоколадный торт с зажженной свечой. «Загадывай желание», — говорит за кадром Антуан. «Это шоколад?», — спрашивает счастливая Наталья, хлопая в ладоши.
На этом сюрпризы для именинницы не закончились. В тот же день она встретилась в кафе с друзьями, которые тоже преподнесли ей сладкий презент.
Антуан Арно и Наталья Водянова после нескольких лет романа приступили к подготовке к свадьбе. Предложение миллиардер сделал модели несколько лет назад. Известно, что церемония будет «скромной» с 300 гостями.
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Фото и видео: Instagram
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