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«Загадывай желание»: жених Натальи Водяновой поздравил ее с днем рождения в бассейне

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Наталья Водянова и Антуан Арно

Фото: Instagram

Одной из самых востребованных российских моделей Наталье Водяновой исполнилось 38 лет. Антуан Арно придумал необычный способ удивить любимую женщину.

28 февраля Наталья Водянова отмечает 38-й день рождения. Многодетная мать, актриса, модель и филантроп весь день принимала поздравления от близких, но одним из первых ее поздравил жених и отец двоих ее младших сыновей — миллиардер Антуан Арно.

Антуан решил сделать Наталье сюрприз, когда они плавали в огромном бассейне в их особняке. Один из служащих дома принес к бортику шоколадный торт с зажженной свечой. «Загадывай желание», — говорит за кадром Антуан. «Это шоколад?», — спрашивает счастливая Наталья, хлопая в ладоши.

На этом сюрпризы для именинницы не закончились. В тот же день она встретилась в кафе с друзьями, которые тоже преподнесли ей сладкий презент.

Антуан Арно и Наталья Водянова после нескольких лет романа приступили к подготовке к свадьбе. Предложение миллиардер сделал модели несколько лет назад. Известно, что церемония будет «скромной» с 300 гостями.

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Фото и видео: Instagram

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