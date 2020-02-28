Наталья Водянова раскрыла детали «скромной» свадьбы с Антуаном Арно
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Фото: Instagram Натальи Водяновой
Не так давно Наталья Водянова объявила: она выходит замуж. Женихом стал Антуан Арно — отец ее младших детей, Максима и Романа.
«Мы поженимся уже скоро. Мы планируем устроить большой праздник и ждем около 300 гостей. Если честно, во Франции привыкли к торжествам помасштабнее, поэтому я уверена что найдутся люди, которые назовут нашу церемонию весьма скромной», — призналась она в интервью испанскому Elle.
Предложение Наталья получила год назад, в день своего рождения.
Этот брак станет для Натальи вторым. Она уже была замужем за британский аристократом Джастином Портманом, но их семейная жизнь не сложилась. Сейчас Джастин счастлив с другой, воспитывает крошечного сына. В браке с российской моделью у него родилось трое детей — Лукас (18 лет), Нева (13 лет) и Виктор (12 лет).
Фото и видео: instagram
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