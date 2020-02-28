Наталья Водянова раскрыла детали «скромной» свадьбы с Антуаном Арно

Не так давно Наталья Водянова объявила: она выходит замуж. Женихом стал Антуан Арно — отец ее младших детей, Максима и Романа.

«Мы поженимся уже скоро. Мы планируем устроить большой праздник и ждем около 300 гостей. Если честно, во Франции привыкли к торжествам помасштабнее, поэтому я уверена что найдутся люди, которые назовут нашу церемонию весьма скромной», — призналась она в интервью испанскому Elle.