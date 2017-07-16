Максим Галкин опубликовал очередной выпуск «Лаймаллы»

После успеха первой серии любительского Instagram-сериала «Лаймалла» фанаты Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле с нетерпением ждут новых серий. Подруги с удовольствием демонстрируют свое чувство юмора на камеру, а Максим Галкин, для которого съемка домашних видео стала настоящим хобби, монтирует и выкладывает новые ролики в Сеть.

Сегодня Лайма и Алла предстали в образе задорных партизанок: