Задорные партизанки Алла Пугачева и Лайма Вайкуле в поиске приключений: «Мы команда!»
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Максим Галкин опубликовал очередной выпуск «Лаймаллы»
После успеха первой серии любительского Instagram-сериала «Лаймалла» фанаты Аллы Пугачевой и Лаймы Вайкуле с нетерпением ждут новых серий. Подруги с удовольствием демонстрируют свое чувство юмора на камеру, а Максим Галкин, для которого съемка домашних видео стала настоящим хобби, монтирует и выкладывает новые ролики в Сеть.
Сегодня Лайма и Алла предстали в образе задорных партизанок:
Съемки обычно проходят в Юрмале, где Алла Пугачевой с детьми Гарри и Лизой поселилась на все лето, а папа приезжает к ним в свободное от работы время.
Фото: instagram.com