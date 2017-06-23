Забавный видеоролик появился в блоге популярного телеведущего

Максим Галкин с Аллой Пугачевой и детьми Гарри и Лизой сейчас находится в Юрмале, откуда шоумен делится фотографиями и видеозаписями в своем Instagram.

В последнем видео Алла Пугачева с Лаймой Вайкуле прогуливаются вдоль берега моря и неожиданно натыкаются на «дары морей»: янтарные украшения, пиво и маринованные огурцы. Заканчивается минутное видео пикником поп-див и пожеланием Аллы Пугачевой: «Чтобы штормило только в море».

Фолловеры шоумена оценили видеоролик по высшему разряду: «Приколистки», «Молодцы!», «ЗдОрово! Молодцы девченки!», «Улыбнул ваш розыгрыш, от души👍👍👍😂! Обожайки!», «Так здорово придумано! Талант, его никуда не денешь! Супер! 👍», «Талант не пропьёшь , даже с пивом из моря»

Напомним, некоторое время назад в блоге Максима Галкина появились ролики, в главных ролях в которых выступают Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Пользователи Сети уже окрестили эти видео «Instagram-сериалом», а Максим дал название — «Лаймалла».

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)