Задорное мини и откровенное декольте: в Сети обсуждают новый стиль Марии Максаковой
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40-летняя Мария Максакова готова к новым отношениям, уверены сплетники.
Сегодня в блоге Марии Максаковой был опубликован видеоролик, в котором оперная дива рассказывает о недавнем неудавшемся интервью. Задорный образ артистки очаровал подписчиков: дерзкое мини и откровенное декольте, яркий макияж — все это навело на светских сплетников на мысль, что вдова Дениса Вороненкова готова к новому этапу в жизни.
«Мария, вау! Какое у Вас дерзкое мини», «Маша как вам хорошо в молодежном стиле, с короткой юбкой! Ну просто как девченка», — восхищены фолловеры певицы.
Недавние фотографии артистки сильно напоминают снимки, сделанные несколько лет назад, до трагедии. Даже серьезный стресс не повлиял на внешность этой красивой женщины.
Фото: facebook