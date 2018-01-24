40-летняя Мария Максакова готова к новым отношениям, уверены сплетники.

Сегодня в блоге Марии Максаковой был опубликован видеоролик, в котором оперная дива рассказывает о недавнем неудавшемся интервью. Задорный образ артистки очаровал подписчиков: дерзкое мини и откровенное декольте, яркий макияж — все это навело на светских сплетников на мысль, что вдова Дениса Вороненкова готова к новому этапу в жизни.

«Мария, вау! Какое у Вас дерзкое мини», «Маша как вам хорошо в молодежном стиле, с короткой юбкой! Ну просто как девченка», — восхищены фолловеры певицы.