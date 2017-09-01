Эти знаменитости пережили трагические и совершенно неожиданные смерти самых близких людей.

Киану Ривз

Киану Ривз ведет затворнический образ жизни, не дает комментарии о личной жизни, как правило, его видят в полном одиночестве. Причина для такого поведения у Ривза есть — попытка создать счастливую семью закончилась для актера слишком трагично. В 1999 году, когда звезде «Матрицы» было 34 года, он готовился впервые стать отцом, но дочь Ривза и его подруги, киноактрисы Дженнифер Сайм, появилась на свет мертворожденной. Спустя полтора года сама Сайм погибла в автокатастрофе. «Я был в Лондоне на съемках, когда позвонила моя подруга Дженнифер и так рыдала, что я понять ничего не мог. Ей оставалось недолго до родов, нашей девочки Авы — мы уже и имя ей придумали, — когда на плановом УЗИ врач сообщил, что наша малышка умерла. А через шестнадцать месяцев Дженнифер сама погибла. Тогда меня только работа спасла — в той же "Матрице", но именно тогда я и стал отшельником, невидимкой. На смену тоске и злобе приходит надежда на будущее. Я, например, надеюсь полюбить снова и создать семью. Посмотрим, жизнь однажды все расставит на свои места», — поделился в одном из интервью Киану Ривз. Правда, пока 53-летний актер по-прежнему одинок. Петра Немцова

Жизнь чешской модели Петры Немцовой круто изменилась после поездки в Таиланд в 2004 году. Петра отправилась на Пхукет с бойфрендом, английским фотографом Симоном Атли, и думала, что едет в романтическое путешествие, а на деле все обернулось настоящим кошмаром. Тогда обрушившееся на остров сильнейшее цунами унесло жизни 280 000 человек. Погиб в том числе и Симон Атли, тело которого удалось найти только спустя несколько месяцев после трагедии. Петра спаслась, удерживаясь на верхушке пальмы более восьми часов, пока ее не нашли спасатели, после она провела более трех недель в тайском госпитале и более месяца в госпитале Чехии. Прийдя в себя, Петра Немцова основала фонд The Happy Hearts Fund, целью которого является помощь в области здравоохранения и донорства, а также сиротам, выжившим после цунами 26 декабря 2004 года в Юго-Восточной Азии. С тех пор модель активно занимается благотворительностью и пытается помочь тем, кто пережил такой же ужас, как и она сама. МакSим

MакSим пережила потерю дорогого ее сердцу человека накануне романтической поездки. В автобиографической книге «Это же я...» певица рассказала о поклоннике по имени Георгий, который сумел очаровать ее своим нежным и ненавязчивым отношением. Он пригласил артистку в совместное путешествие, за день до вылета оказался в реанимации, а спустя несколько часов умер. Выяснилось, что парень был военным, служил в Чечне, выносил заложников из осажденного «Норд-Оста», а причиной смерти стала одна из старых серьезных ран. «Я с горечью осознавала, что уже успела привыкнуть к заботе, щедрости и уверенности в том, что у нас все будет хорошо. Я впервые столкнулась с настоящим чувством… Почему? Что случилось? Гоша казался мне воплощением здоровья: рослый, сильный, уверенный в себе тридцатипятилетний мужчина. Он всегда улыбался и ни словом не обмолвился о том, что ему плохо. Боль не уходит. И вряд ли когда-нибудь уйдет», — написала MaкSим. Лиам Нисон

Лиам Нисон и Наташа Ричардсон были образцово-показательной парой. Брак, в котором актеры прожили пятнадцать лет, казался идеальным и закончился трагически из-за нелепой случайности. Вместе с детьми они отправились на горнолыжный курорт. Ричардсон каталась по учебной трассе без шлема, сильно ударилась головой при падении, но отказалась от немедленной госпитализации, что, по мнению медиков, стало роковой ошибкой. Из-за промедления через неколько часов состояние 45-летней актрисы ухудшилось, а в больницу она была доставлена уже в состоянии комы, где ее отключили от системы обеспечения жизнедеятельности после смерти мозга. Мария Максакова

Этой весной личную трагедию пришлось пережить оперной певице Марии Максаковой. На одной из улиц Киева была убит ее муж, экс-депутата Госдумы Денис Вороненков. Беременная Максакова прибыла на место происшествия через несколько минут после произошедшего и едва не потеряла сознание. Позднее Мария призналась, что потеряла самого лучшего мужчину в своей жизни, с которым была по-настоящему счастлива. Роман Полански

Жена одного из самых известных и талантливых режиссеров в мире Романа Полански, актриса и модель Шэрон Тейт была убита в 26 лет членами секты маньяка Чарльза Мэнсона. На момент убийства Тейт находилась на последних месяцах беременности. Актрису нашли повешенной в их с Полански доме на нейлоновой веревке, переброшенной через потолочную балку, со множеством колото-резаных ран на теле. Также были убиты все ее друзья, приехавшие вместе с ней после вечеринки, а на входной двери преступники кровью написали слово Pig («Свинья»). Йоко Оно

Жертвами неадекватного и жестокого поведения человека с нездоровыми наклонностями также стали художница Йоко Оно и участник легендарной группы The Beatles Джон Леннон. Американский сторож Марк Чепмен был так одержим Ленноном, что начал ассоциировать себя с ним, а затем перелетел через океан, чтобы взять у кумира автограф, после чего пять раз выстрелил музыканту в спину. Вот уже тридцать семь лет Чепмен сидит в тюрьме и просит о досрочном освобождении. Каждый раз Йоко Оно подает письменное прошение отказать ему в помиловании, считая мужчину опасным для своей семьи. Елена Воробей

В эфире передачи «Секрет на миллион» юмористка Елена Воробей поделилась очень печальными подробностями личной жизни. Оказалось, что она потеряла любимого мужчину и отца своей дочери в результате нелепой трагической случайности. Возлюбленный Елены собрался почистить водосточные трубы от листьев в загородном доме, поднялся по лестнице, не удержался и упал. Падение оказалось фатальным — он проломил череп и впал в кому, врачи полгода боролись за его жизнь, но безрезультатно. Сиа

Австралийская певица Сиа перебралась в Лондон, где мечтала стать известной певицей. Там начинающая артистка встретила парня по имени Дэн, которого считает своей первой настоящей любовью. Окрыленные чувствами, мечтами и большими планами ребята отправились в путешествие, из которого первым вернулся Дэн... Пока Сиа на неделю задержалась в Таиланде, ее возлюбленного в Лондоне сбила машина. Певица успела прилететь к самым похоронам, а после церемонии прощания на несколько лет погрузилась в депрессию, из которой пыталась выйти с помощью алкоголя, запрещенных препаратов и врачей. Юрий Мороз