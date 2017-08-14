Режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

Скандал с присвоением средств, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа», получил свое продолжение сегодня. Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова задержали в Петербурге, во время съемок кино, и в сопровождении силовиков доставили в Москву. Мужчину подозревают в организации хищения не менее 68 миллионов рублей, сообщает агентство «РИА Новости».

«Никто никогда не думал о задержании, два раза мы были здесь на следственных действиях, приходили по простому звонку, не нужно было никаких действий, которые были предприняты сегодня. Я надеюсь, все будут благоразумные в этой ситуации», — цитирует издание слова адвоката режиссера Дмитрия Харитонова.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила факт задержания и предъявления обвинения. «В ходе допроса в качестве обвиняемого свою вину он не признал», — подчеркнула она.

Тем не менее, если вина режиссера будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Фото: globallookpress.com, instagram.com