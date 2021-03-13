Заболевший раком Сергей Сафронов составил завещание

Напомним, что 38-летний Сергей Сафронов не сразу узнал о диагнозе. В эфире телепередачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» он рассказал, что врачи сначала сообщили его супруге и братьям, которые также были на диспансеризации. Иллюзионист быстро все понял по глазам близких. Сергей принял решение проходить курс химиотерапии в обычном госпитале: «У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия как у всех. Это как ужасное похмелье. Тебя тошнит, кружится голова, ты чуть ли не падаешь. Это состояние погружало меня в депрессию. Мне казалось, что все очень плохо, ничего не получится. Снились кошмары».