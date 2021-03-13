Заболевший раком Сергей Сафронов составил завещание
Фото: @safronov_sergey / Instagram
Как сообщает издание StaHit, фокусник уже составил завещание. Сергей Сафронов решил подстраховаться и заранее распорядился своим имуществом. По словам иллюзиониста, он это сделал еще до того, как серьезно заболел: «Составил завещание, но задолго до этой ситуации. Когда начал много гастролировать. Родители моей жены Маши подсказали это, что семья это одно, а завещание расставит все на свои места.Я нормально себя чувствую. Стараюсь радовать людей, не собираюсь ходить убитый горем. Поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса».
Фото: @safronov_sergey / Instagram
Напомним, что 38-летний Сергей Сафронов не сразу узнал о диагнозе. В эфире телепередачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» он рассказал, что врачи сначала сообщили его супруге и братьям, которые также были на диспансеризации. Иллюзионист быстро все понял по глазам близких. Сергей принял решение проходить курс химиотерапии в обычном госпитале: «У меня лимфома. Написано первая/вторая стадия. Врач сказал, что есть вероятность большая, что это не исцелить. Лечение прохожу бесплатное, в госклинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия как у всех. Это как ужасное похмелье. Тебя тошнит, кружится голова, ты чуть ли не падаешь. Это состояние погружало меня в депрессию. Мне казалось, что все очень плохо, ничего не получится. Снились кошмары».
Фото и видео: @safronov_sergey / Instagram
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