Сафронова признался, что смертельно болен: «У меня лимфома. Прохожу лечение»

Сергей отметил, что ранее не замечал признаков лимфомы: «Я ничего не чувствовал, но потом понял, что симптомы были: ком в горле, я задыхался, повышалась потливость. Просто казалось, что это все нормально, я к этому привык». Самым сложным для иллюзиониста стало сообщить о раке родителям.

На своей странице в микроблоге Сергей сообщил: «Мир настолько велик, что в каждом его уголке каждый день, каждый час, минуту, секунду, что-то происходит. И нам кажется, что это где-то там, далеко. И нас никогда не коснется. Но нет. Мне довелось испытать в жизни всё. И радость и горе. А я только начал жить. Что же ещё мне подкинет судьба? Одному Богу известно. Я считаю, что все испытания не случайны. Они нас чему-то учат. А урок никогда не бывает плохим. Бывают плохие ученики, которые делают неправильные выводы. Спасибо всем большое за поддержку. Я её чувствую. Я знаю, что все будет хорошо! Других мыслей я даже не допускаю. Всем здоровья! И не пренебрегайте обследованиями».

Ранее одна из участниц шоу Алина Вердиш записала ролик с заявлением о том, что Сафронов подсказывал экстрасенсам правильные ответы за деньги. По ее словам, ведущий обещал провести ее в финал проекта за 600 тысяч рублей, но не сдержал слово. После этого руководство «ТНТ» отстранило Сафронова от работы на шоу.