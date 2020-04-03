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Юлия Барановская трогательно поздравила дочь с 12-летием: «Я захлебываюсь от восхищения»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Барановская с сыновьями Артемом и Аресением и дочерью Яной

Фото: Instagram

Телеведущая опубликовала нежные фотографии с единственной дочкой.

Дочери Юлии Барановской и Андрея Аршавина Яне исполнилось 12 лет. Мать посвятила ей трогательные слова, признавшись, что дочь ее лучший в жизни наставник.

«С днем рождения, моя девочка, с днем рождения, моя любовь. Я точно никогда до конца не смогу описать словами все свои чувства к тебе, я просто их проживаю и испытываю — и это счастье. Счастье, что ты у меня есть, что ты выбрала меня. Моя маленькая, но такая сильная девочка. Я все время захлебываюсь от восхищения, когда смотрю на тебя и я знаю, сколько уважения ты вызываешь у всех, кто видит, как и сколько ты работаешь. Ты мой лучший наставник по жизни, и я во многом беру с тебя пример. Будь всегда здорова, это все, о чем я прошу, а моя молитва всегда с тобой, моя девочка», — нежно поздравила Юлия Барановская дочь.

Напомним, Юлия Барановская родила от Андрея Аршавина троих детей: Артема, Яну и Арсения. Но футболист ушел из семьи к другой женщине. Его брак с Алисой Казьминой, которая родила ему дочь Есеню, длился всего год.

Сейчас футболист в суде пытается снизить размер алиментов на детей от Барановской.

Фото и видео: Instagram

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