Юлия Барановская трогательно поздравила дочь с 12-летием: «Я захлебываюсь от восхищения»

«С днем рождения, моя девочка, с днем рождения, моя любовь. Я точно никогда до конца не смогу описать словами все свои чувства к тебе, я просто их проживаю и испытываю — и это счастье. Счастье, что ты у меня есть, что ты выбрала меня. Моя маленькая, но такая сильная девочка. Я все время захлебываюсь от восхищения, когда смотрю на тебя и я знаю, сколько уважения ты вызываешь у всех, кто видит, как и сколько ты работаешь. Ты мой лучший наставник по жизни, и я во многом беру с тебя пример. Будь всегда здорова, это все, о чем я прошу, а моя молитва всегда с тобой, моя девочка», — нежно поздравила Юлия Барановская дочь.