Юрист объяснил, могут ли лишить Глюк'oZу родительских прав за защиту курящих детей
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Фото: @glukozamusic
Дочь певицы Лидия — эксцентричная девушка, не желающая подчиняться правилам. Она уже неоднократно сталкивалась с проблемами из-за своего проведения. Из последней школы ее отчислили за курение, однако мать заступилась за нее и призналась, что не видит в этом ничего плохого.
«Лиде 14 лет, а ее выгнали уже из двух школ. Причем платили же большие деньги. Ей нравится эпатировать и нравится чувствовать эмоции, когда ее не понимают и смущаются от ее заявлений», – высказалась она.
Зато плохое увидели поклонники звезды и пользователи Сети — артистку бурно раскритиковали и даже призвали лишить родительских прав. Юрист Тимур Кадиев в беседе с изданием «Дни.ру» прокомментировал, могут ли певицу действительно наказать за такие призывы.
«Настолько размыто все расписано: в случае если родители жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое и психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность, совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих детей. Употребление табачной продукции — является ли это умышленным преступлением против здоровья детей?» — размышляет эксперт.
Однако он считает, что серьезного наказания артистке ждать едва ли стоит:
«Лишить ее родительских прав за это не смогут — статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации. Там идет перечисление обстоятельств, при которых могут лишить родительских прав. Но а вместе с этим нужно понимать, что там, предположим, не идет упоминание о никотиносодержащей продукции и о вовлечении ребенка, что это может быть обстоятельством для лишения ее родительских прав», — подвел он итог и добавил, что оштрафовать ее в некоторых случаях могут на сумму от 2000 до 3000 рублей.
Фото: Instagram