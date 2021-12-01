Юрист объяснил, могут ли лишить Глюк'oZу родительских прав за защиту курящих детей

Зато плохое увидели поклонники звезды и пользователи Сети — артистку бурно раскритиковали и даже призвали лишить родительских прав. Юрист Тимур Кадиев в беседе с изданием «Дни.ру» прокомментировал, могут ли певицу действительно наказать за такие призывы.

«Настолько размыто все расписано: в случае если родители жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое и психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность, совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих детей. Употребление табачной продукции — является ли это умышленным преступлением против здоровья детей?» — размышляет эксперт.

Однако он считает, что серьезного наказания артистке ждать едва ли стоит:

«Лишить ее родительских прав за это не смогут — статья 69 Семейного кодекса Российской Федерации. Там идет перечисление обстоятельств, при которых могут лишить родительских прав. Но а вместе с этим нужно понимать, что там, предположим, не идет упоминание о никотиносодержащей продукции и о вовлечении ребенка, что это может быть обстоятельством для лишения ее родительских прав», — подвел он итог и добавил, что оштрафовать ее в некоторых случаях могут на сумму от 2000 до 3000 рублей.