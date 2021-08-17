Юрий Стоянов — о цензуре в «Городке» и смерти телевидения: «Я работаю в реанимации»
Идея программы пришла в голову ее создателям совершенно случайно — в новогоднюю ночь, а принесла Стоянову и Олейникову невероятную популярность: «В 90-е годы "Городок" был самой дорогой передачей по стоимости на российском телевидении. Он был дороже программы "Вести" на канале "Россия", у которой огромная сеть, корпункты… А "Городок" — какая-то белиберда с точки зрения экономики. Хотя это то, чем мы зарабатывали на жизнь — и очень хорошо», — делится Стоянов.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Но секрет успеха не в деньгах. По словам Юрия, в 1990-е, когда они начали выпускать «Городок», телевидение могло позволить себе экспериментировать. Сейчас — нет. По мнению звезды, успех «Городка» заключался в его простоте, артисты говорили о вечных житейских проблемах, не думая об актуальности темы. Кроме того, у программы не было цензуры, кассета с записью попадала в эфир сразу же после завершения монтажа.
На вопрос ведущей, умирает ли телевидение сейчас, Стоянов ответил положительно. «Умирает, конечно! Мы с вами в реанимации, в "красной зоне". Это нормальный мировой процесс. Я с интересом за этим наблюдаю. Я работаю в реанимации, не скажу, что анестезиологом, потому что все-таки не усыпляю людей, но пытаюсь что-то делать. "Доктор, я буду жить?". "Все будет хорошо", — говорю я не очень уверенно», — признался артист.
Будущее, как и многие, он видит в интернете. И сам активно принимает участие в современных проектах. Недавно на канале «ТНТ» стартовал показ сериала «Вампиры средней полосы», который изначально снимался для видеосервиса. В нем актер исполнил главную роль: «Один критик написал, что ему понравились "Вампиры", так как в хорошем смысле обманули его ожидания: например, о том, что появится Стоянов и будет кривляться. Меня это даже обидело. Где я там особенно кривлялся? Но с другой стороны, он просто грубо выразил свое честное мнение о комике», — поделился актер.
Фото и видео: Rambler, Global Look Press
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