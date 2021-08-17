Юрий Стоянов — о цензуре в «Городке» и смерти телевидения: «Я работаю в реанимации»

На вопрос ведущей, умирает ли телевидение сейчас, Стоянов ответил положительно. «Умирает, конечно! Мы с вами в реанимации, в "красной зоне". Это нормальный мировой процесс. Я с интересом за этим наблюдаю. Я работаю в реанимации, не скажу, что анестезиологом, потому что все-таки не усыпляю людей, но пытаюсь что-то делать. "Доктор, я буду жить?". "Все будет хорошо", — говорю я не очень уверенно», — признался артист.

Будущее, как и многие, он видит в интернете. И сам активно принимает участие в современных проектах. Недавно на канале «ТНТ» стартовал показ сериала «Вампиры средней полосы», который изначально снимался для видеосервиса. В нем актер исполнил главную роль: «Один критик написал, что ему понравились "Вампиры", так как в хорошем смысле обманули его ожидания: например, о том, что появится Стоянов и будет кривляться. Меня это даже обидело. Где я там особенно кривлялся? Но с другой стороны, он просто грубо выразил свое честное мнение о комике», — поделился актер.