Юрий Стоянов — о дуэте с Олейниковым: «Мы не были гениальными артистами, мы были гениальной парой»
Актеры познакомились на съемках фильма «Анекдоты», в котором оба играли эпизодические роли без слов и сразу же подружились. А в новогоднюю ночь 1991-го, случайно придумали «Городок», когда один из гостей принес видеокамеру: «Три мужика выпили и стали делать пародии на телевизионные передачи. Локации были такие: трое под одеялом, трое в ванной, трое под столом. Все сопровождалось чудовищной ненормативной лексикой... Утром Илюша первым делом посмотрел кассету про наш Новый год. Сразу позвонил мне: "Стоянов, я все посмотрел. Это рабочий материал. Я понял, мы – пара"», — вспоминал историю создания Юрий Стоянов в интервью с Денисом Клявером, певцом и сыном Олейникова.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Maxim Burlak/Global Look Press
В 1993 году шоу начало выходить в эфир и сразу стало хитом. За все годы, было отснято 500 серий, а один выпуск обходился в десятки тысяч долларов: «По-моему, один выпуск программы обходился в 25 тысяч долларов. Большая часть шла на производство «Городка» и гонорары сотрудникам нашей команды. И нам с Ильей что-то перепадало, конечно», — поделился артист c издание «Вокруг ТВ».
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Стоянов уверен, что Илья Олейников был по-настоящему важным человеком в его судьбе. «Мы абсолютно разные люди, хоть и родились в один день с разницей в десять лет. Но из мужчин такого родного человека больше в моей жизни не было», — говорит Юрий Николаевич. И злится, когда говорят, что их популярность «случайна»: «Когда про нас с Ильей говорили: «Судьба так распорядилась», «Им повезло», меня это просто бесило. Что значит повезло? Повезло нам только в одном — что мы с Ильей встретились друг с другом и стали друзьями, партнерами, товарищами, близкими людьми. А дальше был большой труд почти 20 лет», — передает слова Стоянова Teleprogramma.
Городок закрыли в 2012 году: после смерти Ильи Олейникова от рака, смысла продолжать не было. О смертельном диагнозе друга Юрий тоже узнал на съемочной площадке: «Олейников играет любовника, прячется в шкафу. Я убегаю, и он должен очень громко крикнуть мне из шкафа. И не кричит. Я – ему: "Илюш, ну ты можешь громче? Я, брат, не слышу ничего!" И его голос начинал тухнуть, гаснуть», – рассказал артист Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека». Болезнь Ильи Львовича оказалась очень короткой — весной актер узнал о тяжелом заболевании, а уже осенью того же года ушел из жизни. До самого последнего дня Олейников работал на съемочной площадке.
«Мы не были гениальными артистами, мы были гениальной парой», — написал Юрий Стоянов в своей книге. Сегодня Народный артист России продолжает играть и принимает участие во многих проектах. Изменить профессию, при всем желании, он не имеет права: «Если бы забыли меня, то забыли бы и его», — уверен актер.
Фото и видео: Rambler, Global Press Look
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