Юрий Стоянов — о дуэте с Олейниковым: «Мы не были гениальными артистами, мы были гениальной парой»

Городок закрыли в 2012 году: после смерти Ильи Олейникова от рака, смысла продолжать не было. О смертельном диагнозе друга Юрий тоже узнал на съемочной площадке: «Олейников играет любовника, прячется в шкафу. Я убегаю, и он должен очень громко крикнуть мне из шкафа. И не кричит. Я – ему: "Илюш, ну ты можешь громче? Я, брат, не слышу ничего!" И его голос начинал тухнуть, гаснуть», – рассказал артист Борису Корчевникову в передаче «Судьба человека». Болезнь Ильи Львовича оказалась очень короткой — весной актер узнал о тяжелом заболевании, а уже осенью того же года ушел из жизни. До самого последнего дня Олейников работал на съемочной площадке.

«Мы не были гениальными артистами, мы были гениальной парой», — написал Юрий Стоянов в своей книге. Сегодня Народный артист России продолжает играть и принимает участие во многих проектах. Изменить профессию, при всем желании, он не имеет права: «Если бы забыли меня, то забыли бы и его», — уверен актер.