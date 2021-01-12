Юлию Снигирь в необычной фотосессией сравнили с Верой Холодной: «Космическая»

Юлия Снигирь поделилась в своем Instagram кадрами из новой фотосессии для журнала в ярком и необычном образе, который вызвал восторг подписчиков. Актриса снялась с очень ярким макияжем, в котором акцент на глазах, его дополняет помада сливового оттенка. Волосы Юлии закручены в спирали и закреплены металлическими зажимами.

«Попались на глаза фотографии, сделанные для журнала SNC. Одна из любимых съемок. И текст про то, что в моем родном городе давно закрыли единственный кинотеатр, в котором я провела свое детство. Теперь там ночной клуб», — подписала публикацию актриса.