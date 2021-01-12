Юлию Снигирь в необычной фотосессией сравнили с Верой Холодной: «Космическая»
Фото: www.instagram.com/yuliasnigir/
Юлия Снигирь поделилась в своем Instagram кадрами из новой фотосессии для журнала в ярком и необычном образе, который вызвал восторг подписчиков. Актриса снялась с очень ярким макияжем, в котором акцент на глазах, его дополняет помада сливового оттенка. Волосы Юлии закручены в спирали и закреплены металлическими зажимами.
«Попались на глаза фотографии, сделанные для журнала SNC. Одна из любимых съемок. И текст про то, что в моем родном городе давно закрыли единственный кинотеатр, в котором я провела свое детство. Теперь там ночной клуб», — подписала публикацию актриса.
Подписчики сравнили Снигирь с Верой Холодной, Лилей Брик и Жанной Агузаровой, а также посоветовали отправиться на кастинг для фильмов Тима Бертона:
«Прямо Вера Холодная», «Как вам удаётся быть настолько прекрасной.. Восхищаюсь, люблю Вас и ваше творчество», «Фотки невероятные. Глаза космические», «Юля, Вы волшебная», «К Бертону в таком образе», «Лиля Брик!», «Какая хорошенькая! Необычный и интересные образ!!! Глаз не оторвать!))», «Космос».
Ранее Юлия Снигирь блеснула в элегантном и аристократичном образе и собрала восхищенные комментарии поклонников.
Фото и видео: Instagram Юлии Снигирь
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