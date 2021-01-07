«Королева — ваше амплуа»: Юлия Снигирь собрала комплименты в аристократичном образе
Фото: www.instagram.com/yuliasnigir/
37-летняя Юлия Снигирь собрала комплименты от своих поклонников, продемонстрировав в своем Instagram шикарный образ настоящей аристократки. Актриса примерила песочного оттенка брюки в сочетании с высокими черными сапогами, темную водолазку и объемный черный пиджак с золотой фурнитурой. Образ завершают эффектные крупные серьги.
Под фотографией она поздравила поклонников с Рождеством:
«Не нашлось ни одной Рождественской фотографии. Диковатый антураж этой напомнил о том, что наступили Святки, и можно погадать на кофе, например) Всех с Праздником!».
Поклонники восхитились элегантным стилем актрисы:
«Юлия, ваше амплуа — роль Королев! Королеве и трон!», «Юлия, вы тут как главарь итальянской мафии», «Экстравагантно, но очень красиво!», «Шикарный образ», «Невероятная»
Ранее актриса удивила своих поклонников, поделившись фото с необычной прической.
Фото и видео: Instagram Юлии Снигирь
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