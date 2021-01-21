Юлия Высоцкая раскрыла секреты красоты: «чистый голод», обливания ледяной водой и не только

«Наверное, можно было бы сказать, что это спорт. Но на самом деле, это более широкое понятие — работа над собой, то есть та работа, которая никогда не должна останавливаться. Тут речь идет и о питании, и об обливаниях ледяной водой, и о занятиях разными видами спорта, и о пищевых паузах, и о самообразовании и так далее. <...> На сегодняшний момент быстрее всего (несмотря на то, что это самый сложный способ!) мне помогает восстановиться чистый голод в течение нескольких дней. Всегда отлично работает смена впечатлений, хотя сейчас это труднодостижимая возможность. Ну а по поводу бьюти тоже вряд ли открою Америку — массажи, маски, иногда баня и ежеутренние обливания ледяной водой в моем случае работают», — рассказала она в интервью Hello!.

Также актриса отметила, что приготовление новых блюд очень ее увлекает и помогает справиться со стрессом: «С конца ноября я испекла штук восемь разных вариаций медовика. Абсолютно непонятно почему, но вдруг в десять часов вечера мне хочется месить тесто, раскатывать коржи и делать новый вид крема. Самое интересное, что дома по-прежнему находятся почитатели этого блюда и очень быстро его сметают!».