Юлия Высоцкая раскрыла секреты красоты: «чистый голод», обливания ледяной водой и не только
Фото: Instagram Юлии Высоцкой
Юлия Высоцкая заявила, что для того, чтобы быть в прекрасной форме, надо ежедневно работать над собой.
«Наверное, можно было бы сказать, что это спорт. Но на самом деле, это более широкое понятие — работа над собой, то есть та работа, которая никогда не должна останавливаться. Тут речь идет и о питании, и об обливаниях ледяной водой, и о занятиях разными видами спорта, и о пищевых паузах, и о самообразовании и так далее. <...> На сегодняшний момент быстрее всего (несмотря на то, что это самый сложный способ!) мне помогает восстановиться чистый голод в течение нескольких дней. Всегда отлично работает смена впечатлений, хотя сейчас это труднодостижимая возможность. Ну а по поводу бьюти тоже вряд ли открою Америку — массажи, маски, иногда баня и ежеутренние обливания ледяной водой в моем случае работают», — рассказала она в интервью Hello!.
Также актриса отметила, что приготовление новых блюд очень ее увлекает и помогает справиться со стрессом: «С конца ноября я испекла штук восемь разных вариаций медовика. Абсолютно непонятно почему, но вдруг в десять часов вечера мне хочется месить тесто, раскатывать коржи и делать новый вид крема. Самое интересное, что дома по-прежнему находятся почитатели этого блюда и очень быстро его сметают!».
Ранее Юлия Высоцкая стала гостьей YouTube-шоу «Мне это нравится». Актриса, которая открыто и без стеснения (в отличие от своих коллег) говорит о своем возрасте и показывает свою натуральную природную красоту, сделала неожиданное признание. Оказывается она жалеет, что раньше не прибегала к услугам косметологов. «Я пожалела, что не сделала улучшайзинг: уколы красоты — процедуры, для которых нужно время, чтобы восстановиться. Я это время упустила», — сказала она о долгом периоде пребывания дома из-за пандемии коронавируса.
Юлия призналась, что ей, как и многим женщинам, не нравятся морщины на лице и она не знает, как сделать, чтобы оно выглядело, как прежде. Также телеведущая добавила, что хорошо относится к ботоксу, но он делает лицо малоподвижным, что актрисе не очень подходит. Корректировать лицо филлерами она не собирается.
Фото и видео: Instagram, eastnews
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