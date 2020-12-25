Юлия Высоцкая рассказала об отношении к пластике: «Жалею, что не делала улучшайзинга»

Юлия Высоцкая стала гостьей YouTube-шоу «Мне это нравится». Актриса, которая открыто и без стеснения (в отличие от своих коллег) говорит о своем возрасте и показывает свою натуральную природную красоту, сделала неожиданное признание. Оказывается она жалеет, что раньше не прибегала к услугам косметологов.

«Я пожалела, что не сделала улучшайзинг: уколы красоты — процедуры, для которых нужно время, чтобы восстановиться. Я это время упустила», — сказала она о долгом периоде пребывания дома из-за пандемии коронавируса.

Юлия призналась, что ей, как и многим женщинам, не нравятся морщины на лице и она не знает, как сделать, чтобы оно выглядело, как прежде. Также телеведущая добавила, что хорошо относится к ботоксу, но он делает лицом малоподвижным, что актрисе не очень подходит. Корректировать лицо филлерами она не собирается.

«Филлеры не подходят тем, у кого мелкие черты лица, как у меня. Лицо выглядит отекшим и круглым, как яблочко, а мне нравилось мое лицо с впалыми щеками, — откровенно сказала она. — И гиалуронки боюсь ужасно. Она притягивает молекулы воды и лицо наливается».

Юлия не исключает того, что будет делать пластическую операцию, главное — найти хорошего хирурга. «Мне больше нравится лицо сухое и когда все подобрано. Я боюсь, что меня изуродуют, что результат мне не понравится», — признается актриса.

Также Высоцкая добавила, что не понимает женщин, которые в 50 стараются выглядеть как молоденькие девушки. Нужно выглядеть на свой возраст, но ухоженно, уверена Юлия.