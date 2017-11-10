«Глянец»: Юлия Высоцкая показала очень стройные ноги и свою шикарную жизнь
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44-летняя актриса Юлия Высоцкая показала закулисную жизнь.
Поклонникам известных артистов всегда любопытно узнать, что происходит закулисами их публичной жизни. Известная актриса Юлия Высоцкая дала своим подписчикам возможность взглянуть на ту часть ее быта, которая обычно скрыта от посторонних глаз.
«Помните фильм "Глянец"? Это шутка по мотивам) Скучаю по моим дорогим, любимым помощникам... как мне повезло, что вы у меня есть», — написала она, поблагодарив свою команду.
Самое яркое впечатление на зрителей произвела фигура звезды. «Какая красивая! Ножки», «Ноги - мечта !!», «Какие ножки-точеные!!!», «Оффигенные коленки», «Такие ноги дают лишь боги...», «Понимаю Кончаловского», «Красиво жить не запретишь», «Классно так! Вы супер! Я тоже так хочу», — восхищены поклонники таланта актрисы.
Многие заметили ее именно в «Глянце»: «Классный фильм! И вы играли как всегда восхитительно! Я уже раз 5 смотрела! Пожалуй надо в ближайшие выходные опять пересмотреть!»
Фото: instagram