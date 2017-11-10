44-летняя актриса Юлия Высоцкая показала закулисную жизнь.

Поклонникам известных артистов всегда любопытно узнать, что происходит закулисами их публичной жизни. Известная актриса Юлия Высоцкая дала своим подписчикам возможность взглянуть на ту часть ее быта, которая обычно скрыта от посторонних глаз.

«Помните фильм "Глянец"? Это шутка по мотивам) Скучаю по моим дорогим, любимым помощникам... как мне повезло, что вы у меня есть», — написала она, поблагодарив свою команду.