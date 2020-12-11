Юлия Высоцкая показала, как она выглядела в 16 лет: «Какая красавица»

Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками архивным фото и показала, как она выглядела в 16 лет. Фотография совсем молоденькой актрисы появилась в ее блоге.

16-летняя Юлия в стильной винтажной дубленке сидит на улице и разговаривает по телефону.

«Але? Кто на проводе? Ой, тише, я тебя узнала... #напоминалка #завтра #экадаши включайтесь, и вам ответят», — подписала она фото.

Поклонники оценили красавицу-актрису в юности:

«Юлечка, фото супер», «Мы с вами, красавица!», «Какое симпатичное ретро-фото!», «Фото огонь», «Ура! Люблю экадаши, как приятно, что нас много», «Юленька, замечательное фото», «Какая вы красивая, замечательное фото».

Ранее Юлия Высоцкая поразила поклонников своей женственностью, грацией и великолепной фигурой. Актриса появилась в шикарном черном платье-футляре с летящими рукавами, которое подчеркивает отличную фигуру актрисы. Такой образ вызвал одобрение и множество восхищенных комментариев среди поклонников Юлии.

Фото и видео: Instagram Юлии Высоцкой

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