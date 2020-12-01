Юлия Снигирь удивила дерзкой стрижкой с торчащими черными волосами: «Неожиданно!»
Фото: Instagram Юлии Снигирь
Юлия Снигирь опубликовала эффектные кадры из новой фотосессии. На снимках актриса позирует с короткоими черными волосами, торчащими в разные стороны. Завершает дерзкий образ брутальная серьга в ухе. «Такое бы в кино что-нибудь», — написала кинозвезда.
Поклонники, друзья и коллеги Юлии оценили ее нестандартный образ, о чем написали в многочисленных комментариях: «Неожиданно!», «Эльфийка», «Вампирша», «Однако...», «Обалденный образ! Вы совсем иная!», «Неожиданно, но классно», «90-е, панк», «Юлечка, какая же Вы многогранная, яркая, изумительная, разная...», «Это Юлия Снигирь или какой-то рок-музыкант или металлист?», «Цой жив (как то так, вспомнилось почему-то)... Кстати, Виктор Цой - талантище и человек-эпоха», «Ау!!! Шикарно, вам идет. Разные образы - ваша фишка», «Ух ты!!!», «Так было модно в 80-х!», «Класс!».
К слову, недавно на церемонии открытия 42-го Московского международного кинофестиваля Юлия Снигирь появилась в ярком и довольно смелом образе. Предпочитающая скромные наряды актриса на этот раз была в платье сочного желтого оттенка с глубоким декольте. Вместе с ней на красной дорожке позировал супруг и коллега Евгений Цыганов, с которым она в последнее время стала все чаще выходить в свет.
Фото и видео: Instagram
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