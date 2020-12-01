Юлия Снигирь удивила дерзкой стрижкой с торчащими черными волосами: «Неожиданно!»

К слову, недавно на церемонии открытия 42-го Московского международного кинофестиваля Юлия Снигирь появилась в ярком и довольно смелом образе. Предпочитающая скромные наряды актриса на этот раз была в платье сочного желтого оттенка с глубоким декольте. Вместе с ней на красной дорожке позировал супруг и коллега Евгений Цыганов, с которым она в последнее время стала все чаще выходить в свет.