Юлия Снигирь трогательно поздравила подросшего сына с днем рождения: «Всего 6 — и уже 6»
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Фото: www.instagram.com/yuliasnigir
Сыну Юлии Снигирь и Евгения Цыганова Федору исполнилось 6 лет. Актриса нежно поздравила его в личном блоге и опубликовала трогательное фото.
«Всего 6 — и уже 6. Так мало и так много. Я хочу, чтобы у тебя была долгая и счастливая жизнь. Чтобы ты вырос добрым и справедливым. Имел возможность заниматься любимым делом. Был здоров. И главное — чтобы ты не знал, что такое война. С днем рождения, малыш», — написала счастливая мать.
Федор единственный ребенок Юлии Снигирь и восьмой у отца Евгения Цыганова. Начало романа актеры держали в тайне, ведь незадолго до этого Цыганов ушел от первой гражданской жены Ирины Леоновой, которая родила ему семерых детей.
Юлия и Евгений поженились в 2019-м, но событие это не комментировали, даже когда стали выходить в свет с обручальными кольцами.
Долгое время Юлии Снигирь приходилось терпеть обвинения в свой адрес в том, что она стала причиной развала союза мужа и его бывшей избранницы. И лишь однажды актриса категорично ответила, что семья развалилась задолго до начала ее романа с Цыгановым.
Ирина Леонова рассказывала, что отец ее детей помогает им всеми силами и они даже живут недалеко друг от друга, чтобы Евгений Цыганов мог чаще навещать наследников.
Фото и видео: Макс Светский/ Passion.ru, Instagram, Starface