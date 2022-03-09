Юлия Снигирь трогательно поздравила подросшего сына с днем рождения: «Всего 6 — и уже 6»

Федор единственный ребенок Юлии Снигирь и восьмой у отца Евгения Цыганова. Начало романа актеры держали в тайне, ведь незадолго до этого Цыганов ушел от первой гражданской жены Ирины Леоновой, которая родила ему семерых детей.

Юлия и Евгений поженились в 2019-м, но событие это не комментировали, даже когда стали выходить в свет с обручальными кольцами.

Долгое время Юлии Снигирь приходилось терпеть обвинения в свой адрес в том, что она стала причиной развала союза мужа и его бывшей избранницы. И лишь однажды актриса категорично ответила, что семья развалилась задолго до начала ее романа с Цыгановым.

Ирина Леонова рассказывала, что отец ее детей помогает им всеми силами и они даже живут недалеко друг от друга, чтобы Евгений Цыганов мог чаще навещать наследников.