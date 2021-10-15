Юлия Снигирь рассказала о неожиданных подростковых комплексах, с которыми столкнулась в школе
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Фото: @yuliasnigir
Тема буллинга в подростковом возрасте сегодня очень актуальна – и на волне этого в детских комплексах и проблемах со сверстниками признаются даже звезды.
О своих детских проблемах рассказала и Юлия Снигирь, которая раскрыла, что в детстве ее часто дразнили именно из-за того, что сегодня многие считают ее достоинством.
«Был такой бразильский сериал (страшно популярный в моем детстве, но я не помню его название), там одну из героинь называли худышкой. И в честь нее мне в школе дали такую кличку. Я ужасно комплексовала и никогда не носила мини, никогда. Стеснялась своих худых ног и белой кожи», — призналась Снигирь.
Она отметила, что сегодня ей удалось принять и полюбить себя – не последнюю роль в этом сыграла актерская профессия и героини, которых она играла.
«Не знаю, что случилось — может, возраст (а может, роль Маргариты так подействовала), но я освободилась от этой клички. Меня это больше не травмирует. Я себе нравлюсь», – отмечает актриса.
Ранее о травле сверстников рассказывала Катя Варнава, отметив, что над ней жестоко издевались. С травлей столкнулась даже будущая герцогиня, Кейт Миддлтон.
Фото: Instagram Юлии Снигирь, global Look Press