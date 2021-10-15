Юлия Снигирь рассказала о неожиданных подростковых комплексах, с которыми столкнулась в школе

Тема буллинга в подростковом возрасте сегодня очень актуальна – и на волне этого в детских комплексах и проблемах со сверстниками признаются даже звезды.

О своих детских проблемах рассказала и Юлия Снигирь, которая раскрыла, что в детстве ее часто дразнили именно из-за того, что сегодня многие считают ее достоинством.

«Был такой бразильский сериал (страшно популярный в моем детстве, но я не помню его название), там одну из героинь называли худышкой. И в честь нее мне в школе дали такую кличку. Я ужасно комплексовала и никогда не носила мини, никогда. Стеснялась своих худых ног и белой кожи», — призналась Снигирь.