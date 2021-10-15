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Юлия Снигирь рассказала о неожиданных подростковых комплексах, с которыми столкнулась в школе

Сегодня актриса восхищает поклонников не только талантом, но и невероятной внешностью – фарфоровой кожей и стройными ногами. Однако было время, когда артистка всерьез комплексовала из-за внешних данных и столкнулась с травлей одноклассников.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Снигирь на природе

Фото: @yuliasnigir

Тема буллинга в подростковом возрасте сегодня очень актуальна – и на волне этого в детских комплексах и проблемах со сверстниками признаются даже звезды.

О своих детских проблемах рассказала и Юлия Снигирь, которая раскрыла, что в детстве ее часто дразнили именно из-за того, что сегодня многие считают ее достоинством.

«Был такой бразильский сериал (страшно популярный в моем детстве, но я не помню его название), там одну из героинь называли худышкой. И в честь нее мне в школе дали такую кличку. Я ужасно комплексовала и никогда не носила мини, никогда. Стеснялась своих худых ног и белой кожи», — призналась Снигирь.

Она отметила, что сегодня ей удалось принять и полюбить себя – не последнюю роль в этом сыграла актерская профессия и героини, которых она играла.

«Не знаю, что случилось — может, возраст (а может, роль Маргариты так подействовала), но я освободилась от этой клички. Меня это больше не травмирует. Я себе нравлюсь», – отмечает актриса.

Ранее о травле сверстников рассказывала Катя Варнава, отметив, что над ней жестоко издевались. С травлей столкнулась даже будущая герцогиня, Кейт Миддлтон.

Фото: Instagram Юлии Снигирь, global Look Press