Одноклассница Кейт Миддлтон рассказала, как герцогиню травили в школе

Кейт Миддлтон – пример правильной аристократки, который стал особенно актуален на фоне скандалов с Меган Маркл. Многие люди по всему миру восхищаются ее манерами, сдержанностью и чувством стиля, однако так было не всегда.

Одноклассница герцогини Эмма Сейл рассказала изданию Mirror, что проблема Кейт была в том, что она пришла в коллектив, где все девочки – ученицы интерната, уже нашли свою пару.

«Каждая девочка стремилась стать лучшей: самой красивой и худой. Кейт впала в отчаяние, как только вошла в класс», – говорит она.

Хотя переживать Кейт было, казалось бы, незачем – она была очень худой и высокой. Правда, одноклассницы тут же нашли способ травить ее, обзывая долговязой.

К тому же будущую герцогиню не взяли в команду по лакроссу – девушку это очень задело.

Кроме того, Кейт уходила спать домой, а не ночевала в интернате, что также возмущало девушек. Однако позже герцогиня сумела с этим справиться – уже в колледже она принимала участие в местном показе мод, где на нее обратил внимание принц Уильям.