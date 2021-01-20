Юлия Снигирь появилась в элегантной фотосессии на обложке журнала

Юлия Снигирь поделилась в своем блоге стильной фотосессией для обложки журнала «Кинорепортер». Для съемки стилисты выбрали для актрисы элегантное черное платье необычного кроя с открытыми плечами и пикантным разрезом на талии, которое во всей красе демонстрирует прекрасную фигуру звезды.

Волосы Юлии гладко уложены, а главным акцентом макияжа являются эффектные стрелки. Образ дополняют крупные серьги в виде ромба на обложке, и оригинальные круглые с эмалью — на втором кадре.

В подписи к фотографии Юлия поинтересовалась у своих подписчиков, какой кадр им больше пришелся по душе. Фолловеры решили, что каждый хорош по-своему — первая фотография лучше смотрится на обложке, а вторая прекрасна сама по себе.

В комментариях Юлии сделали множество комплиментов, назвав ее настоящей королевой.

Ранее в блоге актриса рассказала о своем отношении к фотошопу и стремлении актрис скрыть изъяны плотным макияжем. Снигирь призналась, что для нее намного важнее естественность и натуральность, которой она и отдает предпочтение. К посту актриса прикрепила фотографию без макияжа и собрала множество комплиментов от своих подписчиков.