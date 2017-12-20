Юлия Снигирь в коротких шортах показала бесконечные ноги в горячем видео
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34-летняя Юлия Снигирь снялась для спецпроекта глянцевого журнала.
Сегодня молодая мама Юлия Снигирь удивила подписчиков своего блога. Она опубликовала горячее видео, в котором предстала в образе роковой соблазнительницы. Короткие шорты и колготки в сеточку, дерзкий взгляд — такой актрису фанаты видят нечасто.
В съемке видеоролика в рамках спецпроекта журнала Elle поучаствовали также коллеги Юлии — Агния Дитковските и Диана Пожарская.
«Кайф», «Фантастика», «Колдуньи», «Какие дерзкие черные кошки!», «Нооогииии!!!!», «Безумно красиво!!!», «Худая какая стала», «Снигирь, самая четкая! Шикарная бейба!», «Уууххх как горячо Юлька ты ваще огонь очень отлично все вышло прямо зажгла», — восхищены подписчики.
Фото: globallookpress, instagram