34-летняя Юлия Снигирь снялась для спецпроекта глянцевого журнала.

Сегодня молодая мама Юлия Снигирь удивила подписчиков своего блога. Она опубликовала горячее видео, в котором предстала в образе роковой соблазнительницы. Короткие шорты и колготки в сеточку, дерзкий взгляд — такой актрису фанаты видят нечасто.

В съемке видеоролика в рамках спецпроекта журнала Elle поучаствовали также коллеги Юлии — Агния Дитковските и Диана Пожарская.