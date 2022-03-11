Юлия Савичева резко ответила на обвинения в том, что не воспитывает 4-летнюю дочь
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva
Юлия Савичева живет на две страны — Россию, где работает, и Португалию, где находится ее дочь Анна. Девочку воспитывают бабушка с дедушкой. А родители летают к малышке при любой возможности. В последние два года перелеты стали трудностью из-за пандемии и закрытых границ. В последний раз певица видела дочь в начале 2022 года.
Родители каждый день общаются с Аней по видеосвязи. Многие поклонники Савичевой уверены, что встречаться с ребенком раз в год — недопустимо.
Юлия переложила всю ответственность по воспитанию дочери на бабушку и дедушку, уверена общественность. Певица резко ответила на это обвинение: «Это идиотизм! Я живу на две страны, постоянно летаю к дочери», — заявила она в эфире RU.TV.
Ранее певица рассказывала, что Аня растет абсолютно европейским ребенком — раскованной и уверенной в себе. Девочка отлично говорит на португальском языке, а по-русски — с акцентом. Но близкие всеми силами стараются прививать ребенке русскую культуру.
О том, как складываются отношения Юлии Савичевой с мужем Александром Аршиновым, о том, какие подарки она делает дочке, и о многом другом певица рассказала в большом интервью Passion.ru.
Фото и видео: Instagram