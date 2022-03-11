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Юлия Савичева резко ответила на обвинения в том, что не воспитывает 4-летнюю дочь

Выпускница «Фабрики звезд» и исполнительница хита «Высоко» и многих других Юлия Савичева давно замужем. У нее с супругом Александром Аршиновым есть дочь Анна, которая живет в Португалии. И певицу часто обвиняют в том, что она сама не хочет заниматься ребенком.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Савичева видит встречается с дочерью раз в год

Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva

Юлия Савичева живет на две страны — Россию, где работает, и Португалию, где находится ее дочь Анна. Девочку воспитывают бабушка с дедушкой. А родители летают к малышке при любой возможности. В последние два года перелеты стали трудностью из-за пандемии и закрытых границ. В последний раз певица видела дочь в начале 2022 года.

Родители каждый день общаются с Аней по видеосвязи. Многие поклонники Савичевой уверены, что встречаться с ребенком раз в год — недопустимо.

Юлия переложила всю ответственность по воспитанию дочери на бабушку и дедушку, уверена общественность. Певица резко ответила на это обвинение: «Это идиотизм! Я живу на две страны, постоянно летаю к дочери», — заявила она в эфире RU.TV.

Ранее певица рассказывала, что Аня растет абсолютно европейским ребенком — раскованной и уверенной в себе. Девочка отлично говорит на португальском языке, а по-русски — с акцентом. Но близкие всеми силами стараются прививать ребенке русскую культуру.

О том, как складываются отношения Юлии Савичевой с мужем Александром Аршиновым, о том, какие подарки она делает дочке, и о многом другом певица рассказала в большом интервью Passion.ru.

Фото и видео: Instagram

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