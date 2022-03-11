Юлия Савичева резко ответила на обвинения в том, что не воспитывает 4-летнюю дочь

Юлия Савичева живет на две страны — Россию, где работает, и Португалию, где находится ее дочь Анна. Девочку воспитывают бабушка с дедушкой. А родители летают к малышке при любой возможности. В последние два года перелеты стали трудностью из-за пандемии и закрытых границ. В последний раз певица видела дочь в начале 2022 года.

Родители каждый день общаются с Аней по видеосвязи. Многие поклонники Савичевой уверены, что встречаться с ребенком раз в год — недопустимо.