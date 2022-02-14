Юлия Савичева — об отношениях с мужем: «Мы давно пережили этап недоверия и ревности»

Passion.ru: Юлия, мы с вами беседуем в преддверии вашего юбилея. Расскажите, как планируете отмечать 35-летие и чем порадуете поклонников?

Юлия Савичева: Праздновать день рождения я буду в очень узком кругу близких и родственников. А поклонников обязательно порадую своим новым релизом.

Passion.ru: Как часто вы видитесь с Аней? Как переносите разлуку с дочерью?

Юлия Савичева: Буквально на днях я вернулась из Португалии. В течение месяца мы всей семьей находились там. Сейчас я вернулась в Москву, буду активно работать.

Passion.ru: Ваша дочь растет в другой культуре: другой язык, менталитет, история, да даже климат! Вы приобщаете ее к русской культуре? Что она взяла от своих русских корней, а что впитала от культуры Португалии?