Юлия Савичева — об отношениях с мужем: «Мы давно пережили этап недоверия и ревности»
Passion.ru: Юлия, мы с вами беседуем в преддверии вашего юбилея. Расскажите, как планируете отмечать 35-летие и чем порадуете поклонников?
Юлия Савичева: Праздновать день рождения я буду в очень узком кругу близких и родственников. А поклонников обязательно порадую своим новым релизом.
Passion.ru: Как часто вы видитесь с Аней? Как переносите разлуку с дочерью?
Юлия Савичева: Буквально на днях я вернулась из Португалии. В течение месяца мы всей семьей находились там. Сейчас я вернулась в Москву, буду активно работать.
Passion.ru: Ваша дочь растет в другой культуре: другой язык, менталитет, история, да даже климат! Вы приобщаете ее к русской культуре? Что она взяла от своих русских корней, а что впитала от культуры Португалии?
Юлия Савичева: Конечно, мы приобщаем Аню к русской культуре. Она уже знает весь алфавит, читает несложные слова по слогам. Любит русскую кухню: блинчики, оладушки. Мы рассказываем ей обо всем, что принято в России, читаем сказки, показываем советские мультфильмы. Наша семья нацелена на то, чтобы Аня знала русский язык и грамматику, поэтому бабушка очень активно занимается с ней.
У нас есть семейная традиция: каждый день перед садиком Аня ест кашу. Конечно, португальцы тоже ее едят, но вот гречку совсем не признают. А дочь с удовольствием начинает свой день с гречневой каши со сливочным маслом.
В садике общается со сверстниками на португальском. Ходит в гости к соседским детям, играет, полностью впитывая все от Португалии.
Она абсолютно европейский ребенок, очень свободная и незакомплексованная. На данный момент Аня лучше говорит на португальском, а на русском общается с акцентом, на нем ей сложнее сформировать предложения. Но так или иначе у нее русская кровь. Дочь совмещает в себе сразу две культуры: русскую и португальскую.
Фото: Ольга Ларина Морейра/ личный архив Юлии Савичевой
Passion.ru: С какими трудностями сталкиваетесь в воспитании дочери, которая не все время находится с вами рядом?
Юлия Савичева: Никаких трудностей в воспитании нет. Я счастлива видеть то, какой счастливой растет она, — это самое главное.
Passion.ru: Юлия, вы с мужем вместе уже почти 20 лет. Частые гастроли и нахождение вдали от него укрепляют ваши отношения, придают им романтики, обостряют радость встреч или, наоборот, охлаждают?
Юлия Савичева: Разлука всегда укрепляет взаимоотношения в паре. Важно доверять друг другу, а у нас с этим проблем нет. Мы уже давно пересекли черту, которая возникает у многих пар в начале отношений: недоверие, ревность. Все это давно в прошлом. Мы прекрасно общаемся, даже находясь вдали друг от друга.
Passion.ru: Ваш с Александром стаж семейной жизни немалый, особенно если учитывать, что вы вместе с юности. В большинстве случаев ранние браки распадаются, не выдержав испытания временем. Как вы переживали кризисные моменты? Вы страстно выясняете отношения или садитесь за стол переговоров? Поделитесь опытом.
Юлия Савичева: Мне повезло, что рядом со мной такой же творческий, как и я, человек. Он понимает шоу-бизнес изнутри, знает, как это работает, что нужно делать, чтобы не выпадать из обоймы. Он ребенок, воспитанный в музыкальной сфере, объездивший в 6-7 лет с гастролями всю страну. Конечно, бывает по-всякому.
Мы можем громко выяснять отношения, но никогда этого не происходит на глазах у ребенка.
Никакого секрета крепких отношений нет, самое важное — разговаривать. Даже если очень тяжело или вам не хочется, обязательно поговорите. И вы будете больше понимать друг друга.
Фото: Дамир Жукенов/ личный архив Юлии Савичевой
Passion.ru: Насколько известно, одна из ваших с мужем ссор случилась из-за нового клипа. Чем он не понравился Александру?
Юлия Савичева: Его можно понять, потому что в кадре все выглядело очень правдоподобно. Во время обсуждения сценария клипа я предложила ему сняться в главной роли, но он сказал: «Зачем мы будем показывать наши отношения на всю страну?» Я согласилась с ним, но предупредила, что в таком случае в кадре будет актер и мне хочется максимально правдоподобно все сделать, чтобы люди поверили в те отношения, которые мы играем.
Когда муж посмотрел на все со стороны, был в шоке и не хотел, чтобы клип появился на экранах. Но потом понял, что допустил эмоциональную ошибку. Мы договорились, что клип выйдет, но Ане мы его показывать не будем.
Passion.ru: Юлия, вы не только талантливая певица, но и талантливый кондитер. От кого вам достался дар создавать шикарные десерты?
Юлия Савичева: Я думаю, что такая любовь мне досталась от бабушки Люды. Она всегда делала торты, ее коронный — «Шапка Мономаха». А еще я сама сладкоежка, но зачастую соблюдаю правильное питание, исключая употребление сладкого. Поэтому с огромным удовольствием занимаюсь кондитерским делом, готовлю десерты и дарю, таким образом приобщаясь к аромату выпечки. Мне очень интересно узнавать что-то новое, ведь украшение торта, придумывание новых вкусов — это тоже своего рода творчество. Поэтому, когда я готовлю торты, всегда отдыхаю во время процесса.
Passion.ru: А чем увлекаются ваши муж и дочь? У Ани уже проявляются какие-то таланты?
Юлия Савичева: Муж увлекается аниме. Очень любит слушать новую музыку, не пропускает новинки. Обожает цифровые технологии, с самого детства на «ты» с компьютером. Для него техника и электроника — это любовь на всю жизнь.
Аня любит танцевать, петь, складывать пазлы, делать поделки и все, что касается изготовления собственными руками. Зачастую садится и начинает что-то рисовать, собирать. Правда, надолго ее не хватает. В процессе она прерывается, потанцует, попоет, после опять возвращается к тому, что делала до этого.
Фото: Дамир Жукенов/ личный архив Юлии Савичевой
Passion.ru: В 2021 году вы впервые за долгое время получили «Золотой граммофон». Что значит для вас эта награда?
Юлия Савичева: Награда за песню «Сияй» значит очень многое для меня, моей семьи и команды. Мы сделали это сами, без продюсера. Одно дело, когда ты находишься в продюсерском центре, на тебя работает огромное количество людей, многое делают за тебя. Другое дело, когда ты сам являешься главой своей маленькой компании, все решения принимаешь сам и никто тебя не подстраховывает.
Это мой первый «Золотой граммофон» за долгий промежуток времени — грандиозное событие. Я посвятила его дочери. После премии она звонила мне и спрашивала: «Мама, где моя награда?» Я, конечно же, увезла статуэтку в Португалию и вручила ее дочери, поэтому граммофон сейчас стоит там.
Passion.ru: Вы участвовали в шоу перевоплощений, озвучивали мультфильмы, снимались в кино… Где бы еще хотели испробовать себя?
Юлия Савичева: В детстве я профессионально танцевала, но потом была большая пауза. Если бы у меня появился подходящий партнер, то я бы очень хотела возобновить свои занятия по бальным танцам и поучаствовать в Pro-Am.
Фото: Дамир Жукенов/ личный архив Юлии Савичевой
Passion.ru: 2021 год был для вас плодотворным — новые песни, новые клипы. Все удалось реализовать, что планировали?
Юлия Савичева: 2021 год для меня был настолько плодотворным, что я даже не могла себе такого представить. Несмотря на пандемию, мы организовали два сольных концерта в Москве. Выпустили несколько успешных релизов: песня «Сияй» получила «Золотой граммофон», «Эверест» уже 12 недель держится в хит-параде на «Русском радио», а в конце года у меня впервые за все время вышла новогодняя песня, которая очень понравилась слушателям.
Passion.ru: Чего вы ждете от предстоящего года, чего желаете лично себе?
Юлия Савичева: 2022-й обещает быть интересным. Это мой юбилейный год. Планов очень много. Будут новые релизы, еще я планирую выпустить EP. Хочу, чтобы это было несколько по-другому, чтобы было ощущение свежей волны.
Желаю, чтобы все задуманное осуществилось, а самое важное — чтобы все были здоровы.
Фото: Дамир Жукенов, Ольга Ларина Морейра/ личный архив Юлии Савичевой