30-летняя Юлия Савичева выпустила новый трек — «Не бойся» — и рассказала о своем возвращении.

Отличная новость для поклонников творчества Юлии Савичевой: после долгого пеперыва, связанного с материнством, певица окончательно возвращается на сцену! Сегодня она представила новый трек — «Не бойся» — и рассказала о своем возвращении.

«Я долго готовилась к этому серьезному шагу. Мое возвращение на сцену для меня невероятно важно, ведь сцена — моя вторая жизнь. Для меня всегда была важна сцена, мои слушатели, зрители. Даже когда осуществилась моя самая большая мечта и я стала мамой, я не думала о том, что мое творчество может прекратиться. На тот момент у меня было достаточно времени подумать — смогу ли я вообще существовать без него?», — призналась она.

«Сейчас я понимаю, что любые подобные мысли и слова кажутся незначимыми, когда я вижу то, как меня ждали мои слушатели. Однажды, один человек подарил мне еще одну жизнь. И это жизнь на сцене. Макс Фадеев, я счастлива, что могу сказать тебе спасибо. Спасибо еще раз. Однажды ты исполнил мечту, которой я жила с самого детства. Моя песня называется "Не бойся". Потому что сейчас я действительно ничего не боюсь. И каждый свой шаг я делаю смело. И я хочу сказать всем — не бойтесь. Не бойтесь подарить кому-то свою любовь»: