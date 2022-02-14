Юлия Савичева — о воспитании живущей в другой стране дочери: «Растет европейский ребенок»
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Фото: www.instagram.com/yuliasavicheva
Юлия Савичева много лет замужем за музыкантом Александром Аршиновым. Их дочь Аня живет в Португалии с бабушкой и дедушкой, которые большую часть времени и занимаются воспитанием девочки. Юлия приезжает к дочке в отпуск.
В начале 2022 года певица целый месяц провела с дочкой. Юлия Савичева признается, что уже привыкла к подобному ритму жизни.
«Аня растет в другой культуре и многое впитывает от нее. Но, конечно, мы прививаем ей и русские традиции. Каждый день перед садиком она ест кашу. Конечно, в Португалии ее тоже едят, но гречку, например, в Европе не признают, а Аня любит, — рассказывает Юлия о методах воспитания ребенка. — Мы ей читаем русские сказки, показываем мультфильмы».
Певица не скрывает, что ее 4-летняя дочь говорит на португальском лучше, чем на русском, ведь она общается со сверстниками на неродном для себя языке. «Она ходит в гости к соседским детям, играет, полностью впитывая все от Португалии. Она абсолютно европейский ребенок, очень свободная и незакомплексованная. Но так или иначе у нее русская кровь, и дочь совмещает в себе сразу две культуры», — продолжает артистка.
Юлия говорит, что у нее нет проблем в воспитании ребенка, несмотря на то что они живут за тысячи километров друг от друга. «Я вижу, что она растет счастливой, а это самое главное», — подытоживает она.
Большое интервью Юлии Савичевой сайту Passion.ru вы найдете по ссылке.
Фото и видео: Instagram, Passion.ru