Юлия Савичева — о воспитании живущей в другой стране дочери: «Растет европейский ребенок»

В начале 2022 года певица целый месяц провела с дочкой. Юлия Савичева признается, что уже привыкла к подобному ритму жизни.

«Аня растет в другой культуре и многое впитывает от нее. Но, конечно, мы прививаем ей и русские традиции. Каждый день перед садиком она ест кашу. Конечно, в Португалии ее тоже едят, но гречку, например, в Европе не признают, а Аня любит, — рассказывает Юлия о методах воспитания ребенка. — Мы ей читаем русские сказки, показываем мультфильмы».