30-летняя Юлия Савичева родила первенца, сообщают СМИ

Юлия Савичева принимает поздравления с рождением первенца! Сегодня ряд российских СМИ сообщили, что певица впервые стала мамой, причем малыш появился на свет в Португалии, где она в последнее время живет с мужем.

Сама артистка пока никак не прокомментировала эту новость, и, скорее всего, мы будем долго ждать ее реакции. Она почти не общается с прессой, не записывает песни, на светских мероприятиях не появляется, а последняя запись в ее блоге появилась 3 июня. Впрочем, это не мешает фанатам поздравлять любимицу с пополнением. «Она мамой стала!», «Здоровья малышу и вам», «От души желаю здоровья малышу и вашей семье!!!!», — пишут фанаты.

Напомним, что в феврале уже ходили слухи о беременности и первенце артистки. Тогда их опроверг продюсер Максим Фадеев, сообщив, что она просто уехала в отпуск к океану после 12 лет тяжелой работы: «Если бы Юля реально родила, мы бы с радостью об этом сказали. Зачем нам это скрывать, какой смысл? Порадовались бы все вместе, и все».