«Танцуем бедрами»: Яна Рудковская в короткой юбке и на каблуках зажгла с Евгением Плющенко

«Танцуем бедрами вместе с Женей ламбаду», — пояснила креативная звезда.

«Классные», «Мои зажигалочки», «Ну вообще огонь», «Жгучие танцы», «Боже мой, какой Евгений артистичный!! Молодцы, вот это драйв», «Женя ведет свою куколку», «Ноги как у Барби», «Евгений жжет, а у Яны ноги от ушей в шик лодочках», «Яна Дюймовочка», «Евгений супер!!!!))) Яна вы все таки ему проигрываете», «У Евгения здорово получается танцевать бедрами», «Яна красивая, но танцы это не ваше», «Супер семейка!!!!! И пусть муж выигрывает в артистизме, но главная “шея" жена! Без нее всего этого не было», «Так круто когда муж с женой на одной волне», — отреагировали подписчики.