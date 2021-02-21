Мать Роналдиньо скончалась от коронавируса

Футболист родился в бедной семье. Его мать была медсестрой, а отец Жоао де Ассис Морейра — работником судоверфи. Папа стал первым тренером будущей звезды футбола. Но вскоре произошла трагедия: отец умер от инфаркта, когда его сыну было восемь лет.

На протяжении всей жизни Роналдиньо был в прекрасных отношениях с матерью. Близкие люди во всем поддерживали друг друга.