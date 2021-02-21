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Мать Роналдиньо скончалась от коронавируса

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Роналдиньо

Фото: @ronaldinho/ Instagram

40-летний бразильский футболист рассказал о смерти самого близкого человека. Его мама Мигелина Элои Дос Сантос скончалась в больнице родного города Порту-Алегри. Женщине был 71 год, она сильно болела и была госпитализирована в клинику еще в декабре.

Футболист родился в бедной семье. Его мать была медсестрой, а отец Жоао де Ассис Морейра — работником судоверфи. Папа стал первым тренером будущей звезды футбола. Но вскоре произошла трагедия: отец умер от инфаркта, когда его сыну было восемь лет.

На протяжении всей жизни Роналдиньо был в прекрасных отношениях с матерью. Близкие люди во всем поддерживали друг друга.

К слову, женой бразилец так и не обзавелся. Но у него есть сын от танцовщицы Жанайны Наттиэнеллы Вианы Мендес. Наследнику обладателя «Золотого мяча» сейчас 16 лет.

Совсем недавно мы писали, что Иосиф Пригожин рассказал подробности о госпитализации и последствиях коронавируса. Продюсер переболел коронавирусом в тяжёлой форме – несмотря на то, что его жена, Валерия, перенесла болезнь практически на ногах.

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Фото: @ronaldinho/ Instagram

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