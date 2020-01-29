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Юлия Проскурякова с мужем и дочерью снялись для обложки журнала после слухов о расставании

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Юлия Проскурякова

Фото: Instagram Юлии Проскуряковой

Красивое семейное фото актриса и певица продемонстрировала в своем блоге.

«Сегодня вышел журнал 7 дней, а мы там на обложке и мы вам улыбаемся», — написала она.

«Очень красивая фотография так естественно», «Очень красивое фото и счастливая семья, просто излучаете тепло своих сердец», «Юлькааа, какая ты красивая!!! Вероника солнышко, а Игорек счастливый», «Красивые и счастливые», «Хорошие такие», «Вероничка лапуся», «Вы очень хорошие, любящие друг друга и дочка ваша чудо, принцесса, красавица, вся в родителей», «Позитивчики», «Вы классные. Семья Супер», «Любуюсь вами всегда, хочется видеть больше счастливых семей как ваша», — обсуждают поклонники пары.

Не так давно в Сети появились слухи о расставании Юлии и Игоря. «Желтые» издания сообщили, что молодая жена Игоря Николаева увлеклась своим ровесником, и вскоре объявит о расставании с мужем. К счастью, Юлия опровергла эту информацию.

Фото и видео: instagram

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