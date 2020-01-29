Юлия Проскурякова с мужем и дочерью снялись для обложки журнала после слухов о расставании

«Очень красивая фотография так естественно», «Очень красивое фото и счастливая семья, просто излучаете тепло своих сердец», «Юлькааа, какая ты красивая!!! Вероника солнышко, а Игорек счастливый», «Красивые и счастливые», «Хорошие такие», «Вероничка лапуся», «Вы очень хорошие, любящие друг друга и дочка ваша чудо, принцесса, красавица, вся в родителей», «Позитивчики», «Вы классные. Семья Супер», «Любуюсь вами всегда, хочется видеть больше счастливых семей как ваша», — обсуждают поклонники пары.

Не так давно в Сети появились слухи о расставании Юлии и Игоря. «Желтые» издания сообщили, что молодая жена Игоря Николаева увлеклась своим ровесником, и вскоре объявит о расставании с мужем. К счастью, Юлия опровергла эту информацию.