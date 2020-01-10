Юлия Проскурякова прокомментировала слухи о разводе с Игорем Николаевым и рассказала о своей депрессии

В последнее время в блоге Юлии Проскуряковой стали все реже появляться привычные публике посты о счастливой семейной жизни. Одновременно с этим ее муж стал чаще показывать фото и видео с дочерью. Поклонники забеспокоились, а на страницах ряда изданий появились сообщения о том, что молодая жена Игоря Николаева увлеклась своим ровесником, и вскоре объявит о расставании с мужем.

Сегодня, отвечая на вопросы подписчиков своего блога, Юлия опровергла эти предположения.