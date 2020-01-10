Юлия Проскурякова прокомментировала слухи о разводе с Игорем Николаевым и рассказала о своей депрессии
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Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
В последнее время в блоге Юлии Проскуряковой стали все реже появляться привычные публике посты о счастливой семейной жизни. Одновременно с этим ее муж стал чаще показывать фото и видео с дочерью. Поклонники забеспокоились, а на страницах ряда изданий появились сообщения о том, что молодая жена Игоря Николаева увлеклась своим ровесником, и вскоре объявит о расставании с мужем.
Сегодня, отвечая на вопросы подписчиков своего блога, Юлия опровергла эти предположения.
Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
В «сториз» артистка также рассказала о депрессии, с которой она боролась в минувшем году, показала детскую фотографию и милое новогоднее видео с дочерью. Смотрите эти комментарии в нашей галерее.
Фото и видео: instagram
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