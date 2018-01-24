Поклонники звездных династий обсуждают новую пару в российском шоу-бизнесе.

Сегодня в блоге Игоря Николаева появилась прелестнейшая фотография: он и Владимир Пресняков познакомили своих детей. «ПАПЫ ОБЩАЮТСЯ - ДЕТИ ЗНАКОМЯТСЯ!) Никуся Николаева и Тёма Пресняков», — пояснил музыкант.

«Классные Папы и Супер дети!!!!!!!!», «Сладкие детки! Никуся маленькое солнышко, куколка», «Папины детки!!!», «Как похожи на пап,одно лицо», — обсуждают подписчики.

Поклонникам артистов пришелся по душе новый союз: «Вот так встреча! И кто знает, что может произойти между маленькими ангелочками, может зародятся большие чувства», «На плечах жених с невестой», «А дети похожи...», «Как знать... может это судьба...!!!», «Они ровесники?»

Вероника Николаева появилась на свет 8 октября 2015 года. Ее новый друг Тёма Пресняков родился 5 июня 2015 года. Их семьи, помимо музыки, связывает много общего: и Юлия, и Наталья долго не могли забеременеть; и Игорь, и Владимир ощутимо старше своих жен; и Ника, и Тема — симпатичные блондинчики.

А вам нравится эта возможная пара?

Фото: instagram