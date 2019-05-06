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Юлия Проскурякова показала фото без макияжа после неприятностей в аэропорту

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Юлии Проскуряковой
Жена Игоря Николаева с маленькой дочкой провели несколько мучительных часов в аэропорту Майами.

«4 часа в аэропорту Майями, 1,5 часа ожидания багажа и отмена вылета в Москву... всех пассажиров попросили выйти, получить багаж и придти завтра в аэропорт в 8 утра, неизвестно правда во сколько будет завтрашний вылет, в авиакомпании Аэрофлот говорят: в 12:00, в 14:00 или в 17:00, но быть к 8:00 утра и все это время сидеть и ждать своего вылета. Это ужас ужасный... я уверена, что это случилось сегодня с нами из-за жуткого происшествия в Шереметьево, где в результате посадки суперджета Аэрофлота погиб 41! человек», — пожаловалась Юлия.

«Мы приносим соболезнования близким и родным... это ужасная трагедия, но все-таки у меня есть вопрос: почему нужно 4 часа держать людей в самолете, говорить нам про какие-то технические неполадки, а в итоге высадить всех пассажиров обратно и шептаться, что это из-за ситуации в Шереметьево... неужели нельзя просто сразу отменить рейс в связи с трагедией и не мучить людей, детей, которые 4 часа просидели и еще 1,5 часа потом не могли получить свой багаж... ну, что же это такое...???», — возмутилась она и добавила: — «Надо объяснять людям, что происходит, разговаривать с людьми и помогать им в непростых ситуациях должны не только бортпроводники, но и вышестоящие люди, работающие в авиакомпании».

Под записью разгорелась дискуссия. Кто-то выразил сочувствие супруге Игоря Николаева, кто-то — напротив упрекнул ее за то,что она жалуется на задержку рейса в то время как в Москве погибли люди.

А на чьей стороне вы?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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