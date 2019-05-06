Юлия Проскурякова показала фото без макияжа после неприятностей в аэропорту

«Мы приносим соболезнования близким и родным... это ужасная трагедия, но все-таки у меня есть вопрос: почему нужно 4 часа держать людей в самолете, говорить нам про какие-то технические неполадки, а в итоге высадить всех пассажиров обратно и шептаться, что это из-за ситуации в Шереметьево... неужели нельзя просто сразу отменить рейс в связи с трагедией и не мучить людей, детей, которые 4 часа просидели и еще 1,5 часа потом не могли получить свой багаж... ну, что же это такое...???», — возмутилась она и добавила: — «Надо объяснять людям, что происходит, разговаривать с людьми и помогать им в непростых ситуациях должны не только бортпроводники, но и вышестоящие люди, работающие в авиакомпании».

Под записью разгорелась дискуссия. Кто-то выразил сочувствие супруге Игоря Николаева, кто-то — напротив упрекнул ее за то,что она жалуется на задержку рейса в то время как в Москве погибли люди.

А на чьей стороне вы?