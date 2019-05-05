Пассажирский лайнер компании «Аэрофлот» сгорел в Шереметьево

5 мая пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва-Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту. Самолету удалось приземлиться только со второй попытки. По предварительным данным, причиной пожара стал удар молнии в самолет, из-за чего отказала автоматика, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Экипаж сгоревшего лайнера подтверждает эту информацию. При посадке самолета подломились стойки шасси и возник пожар в двигателях.

На текущий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного Комитета РФ.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Globallookpress

Видео: YouTube

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