Юлия Проскурякова показала честное селфи «без ретуши, но с солнцем»

«Очень красивые фото», «Юль, Вы так похожи на дочь Игоря от первого брака)», «Юля, вы такая прекрасная!», «Светлый человечек», «Красивое фото. Вы на нем такая естественная», «Юлечка, вы настоящий ЛУЧИК СОЛНЦА! Прелесть!», «Такая настоящая», «Всегда такая естественная», «А зачем вам макияж, вы и так красивы», «Без ретуши Вы ничуть не хуже!», «Прям девчушка», «Как вы прекрасны», «Такая естественная и безумно красивая», «Шикарно выглядите! Как девочка-школьница», «Хорошие фотографии, домашние и естественные», «До чего же здорово, когда женщина любит себя без макияжа, фильтров и ретуши», «Как приятно смотреть на естественную красоту», «Без макияжа как подросток», — восторгаются подписчики.

Напомним, Игорь Николаев был одним из гостей ставшего скандальным дня рождения Аллы Крутой. Спустя несколько дней после праздника у Льва Лещенко, также присутствовавшего на мероприятии, был обнаружен коронавирус, поэтому именинница и ее гости оказались в группе риска. Первый тест на COVID-19, который сдал Игорь Николаев, оказался отрицательным, однако певец еще находится в лечебном учреждении.