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Юлия Проскурякова показала честное селфи «без ретуши, но с солнцем»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Проскурякова

Фото: Instagram Юлии Проскуряковой

Супруга Игоря Николаева поделилась с подписчиками солнечными кадрами.

Пока Игорь Николаев лежит в «коронавирусной» больнице, его супруга Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой находятся дома на карантине.

Поскольку семья композитора и певца живет за городом, Юлия может выйти во двор на свежий воздух. Несколько часов назад певица показала несколько честных селфи, сделанных на прогулке: «Ёлка. Я и карантин. 🤪 Без ретуши, но с солнцем) поиграем? Ловите солнышко 💛☀️💛».

«Очень красивые фото», «Юль, Вы так похожи на дочь Игоря от первого брака)», «Юля, вы такая прекрасная!», «Светлый человечек», «Красивое фото. Вы на нем такая естественная», «Юлечка, вы настоящий ЛУЧИК СОЛНЦА! Прелесть!», «Такая настоящая», «Всегда такая естественная», «А зачем вам макияж, вы и так красивы», «Без ретуши Вы ничуть не хуже!», «Прям девчушка», «Как вы прекрасны», «Такая естественная и безумно красивая», «Шикарно выглядите! Как девочка-школьница», «Хорошие фотографии, домашние и естественные», «До чего же здорово, когда женщина любит себя без макияжа, фильтров и ретуши», «Как приятно смотреть на естественную красоту», «Без макияжа как подросток», — восторгаются подписчики.

Напомним, Игорь Николаев был одним из гостей ставшего скандальным дня рождения Аллы Крутой. Спустя несколько дней после праздника у Льва Лещенко, также присутствовавшего на мероприятии, был обнаружен коронавирус, поэтому именинница и ее гости оказались в группе риска. Первый тест на COVID-19, который сдал Игорь Николаев, оказался отрицательным, однако певец еще находится в лечебном учреждении.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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