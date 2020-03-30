У 60-летнего Игоря Николаева не подтвердили коронавирус
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Фото: Starface
Несколько дней назад СМИ облетела новость: Игорь Николаев попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Тогда артиста и его семью завалили вопросами о состоянии его здоровья.
Юлия Проскурякова попросила подписчиков не беспокоить их лишний раз и дождаться результатов анализов. И вот они пришли: коронавирус у Игоря Николаева не подтвердили. Об этом он и его жена рассказали подписчикам.
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#Repost @igor_nikolaev_music with @get_repost ・・・ Долгожданный результат: COVID-19 «ОТРИЦАТЕЛЬНО»!💥💥💥 Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!❤️#игорьниколаев #коронавирус #коммунарка P.s. ЭТО РЕЗУЛЬТАТЫ ВТОРОГО ТЕСТА, первый был тоже отрицательным!
Напомним, что в больнице по-прежнему остается Лев Лещенко, у которого анализы на Covid-19 положительный результат. После возвращения из-за границы народный артист с супругой не выдержали необходимый карантин и посещали светские тусовки. Через несколько дней его состояние здоровья ухудшилось и он попал в больницу.
За последние сутки в России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с подтвержденным Covid-19 составило 1836 человек. За все время в России умерли 9 пациентов.
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Фото и видео: Instagram
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