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У 60-летнего Игоря Николаева не подтвердили коронавирус

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Юлия Проскурякова и Игорь Николаев

Фото: Starface

О том, что его анализы показали отрицательный результат, композитор и его супруга Юлия Проскурякова рассказали в социальной сети.

Несколько дней назад СМИ облетела новость: Игорь Николаев попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Тогда артиста и его семью завалили вопросами о состоянии его здоровья.

Юлия Проскурякова попросила подписчиков не беспокоить их лишний раз и дождаться результатов анализов. И вот они пришли: коронавирус у Игоря Николаева не подтвердили. Об этом он и его жена рассказали подписчикам.

Напомним, что в больнице по-прежнему остается Лев Лещенко, у которого анализы на Covid-19 положительный результат. После возвращения из-за границы народный артист с супругой не выдержали необходимый карантин и посещали светские тусовки. Через несколько дней его состояние здоровья ухудшилось и он попал в больницу.

За последние сутки в России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество пациентов с подтвержденным Covid-19 составило 1836 человек. За все время в России умерли 9 пациентов.

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Фото и видео: Instagram

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