У 60-летнего Игоря Николаева не подтвердили коронавирус

Несколько дней назад СМИ облетела новость: Игорь Николаев попал в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус. Тогда артиста и его семью завалили вопросами о состоянии его здоровья.

Юлия Проскурякова попросила подписчиков не беспокоить их лишний раз и дождаться результатов анализов. И вот они пришли: коронавирус у Игоря Николаева не подтвердили. Об этом он и его жена рассказали подписчикам.