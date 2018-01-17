Игорь Николаев и Юлия Проскурякова отправились в путешествие.

Сегодня в блоге Юлии Проскуряковой появилось забавное видео. В нем певица «благодарит жюри за Оскар» — так, как делают это известные актрисы. Однако не все подписчики артистки смогли оценить шутку.

«Вы такая смешная! Я тоже хочу в Сингапур, я тоже хочу этого мужика в коллекцию!!!!!!», «Так и есть, Юлия лучшая актриса года», — пишут поклонники. «Юленька! Солнышко!!! От души поздравляю тебя!!! БУДЬ СЧАСТЛИВА!!!», «Больше наград и побед», — поздравляют некоторые, возможно даже всерьез. Чувство юмора явно есть не у всех подписчиков певицы: «Переигрываете», «Что с вами, как вы себя чувствуете, вы в себе?», «Так наигранно. Странно смотрится», «Оскар в руки! Есть к чему стремиться, Юля. А пока все сыренько. Как говорил Станиславский : "не верю". Удачи!»

Фолловеры отметили, что на видео Юля снова предстала ненакрашенной. «Без гримма совсем другая!!! Ну все равно классная....», «И без макияжа хороша», «Лицо дурнушки, до звезды далеко!!!!!», «Челка это треш!)», «Почему простота всем не нравится? Почему в шоу-бизнесе должно быть все пафосно? Сколько звезд и Инсте без макияжа фотки выкладывают, а Юле что нельзя? Что ей скрывать под макияжем? Красивое молоденькое личико! Без макияжа ходит только счастливая женщина», «Зачем ей красится ? Она ещё молодая и должна выглядеть прекрасно и без макияжа», — делятся они мнениями.

Пока злые языки обсуждают внешность и акцент Юлии, они с супругом вовсю веселятся в сингапурском парке Universal Studios и гуляют по улицам города. «Невероятно уютный, стерильно-чистый, и практически нет очередей на аттракционы (правда, есть маленький секрет — надо купить браслет express, и вперед», — поделился Игорь Николаев впечатлниями о парке. «Сингапур - чудесный город! Город, невероятной архитектуры, очень современный и чистый! Сегодня мы посетили ландшафтные сады, такой красоты я никогда не видела.... а узнав, что светящиеся бутоны это живые! реальные цветы просто обалденной красоты, как в фильме "Аватар"..., я была в шоке», — добавила его жена.

Фото: instagram