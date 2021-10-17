Юлия Пересильд вернулась на Землю – как чувствует себя киноэкипаж после космического полета

Первый в мире космический киноэкипаж в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и других участников, прибыл на Землю. В космосе команда была с 5 октября. Космонавт Олег Новицкий, который вернулся вместе с ними, пробыл в космосе полгода.

Как уточняет телеграм-канал Mash, самочувствие членов экипажа хорошее. Их встретили военные на самолетах и вертолетах, и спецтехника. Позже команде предстоит встреча с родными и близкими – они ждут участников съемок в Центре подготовки космонавтов. Там же члены экипажа будут проходить реабилитацию, которая займет около недели.