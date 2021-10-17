Юлия Пересильд вернулась на Землю – как чувствует себя киноэкипаж после космического полета
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Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
Первый в мире космический киноэкипаж в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и других участников, прибыл на Землю. В космосе команда была с 5 октября. Космонавт Олег Новицкий, который вернулся вместе с ними, пробыл в космосе полгода.
Как уточняет телеграм-канал Mash, самочувствие членов экипажа хорошее. Их встретили военные на самолетах и вертолетах, и спецтехника. Позже команде предстоит встреча с родными и близкими – они ждут участников съемок в Центре подготовки космонавтов. Там же члены экипажа будут проходить реабилитацию, которая займет около недели.
Ранее появилась информация о том, что во время работы в космосе у Пересильд начались проблемы со здоровьем.
«Обычно это означает, что человек испытывает болезненные ощущения в области лопаток, а также общую скованность мышц в грудном отделе. Для полета Юлии Пересильд в космос это не опасно. А вот в будущем аукнется головными болями», — объяснил российский ученый и специалист в области лечения боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский.