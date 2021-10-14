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У находящейся в открытом космосе Пересильд обнаружили проблемы со здоровьем

Недавно актриса Юлия Пересильд вместе с частью съемочной группы фильма «Вызов» благополучно добралась до МКС. Стало известно, что у артистки, возможно, начались проблемы со здоровьем. О боли в груди и дискомфорте в области лопаток у Пересильд предположил российский ученый и специалист в области лечения боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский.