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У находящейся в открытом космосе Пересильд обнаружили проблемы со здоровьем
Недавно актриса Юлия Пересильд вместе с частью съемочной группы фильма «Вызов» благополучно добралась до МКС. Стало известно, что у артистки, возможно, начались проблемы со здоровьем. О боли в груди и дискомфорте в области лопаток у Пересильд предположил российский ученый и специалист в области лечения боли в мышцах и суставах Илья Бурлаковский.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: East News
«Обычно это означает, что человек испытывает болезненные ощущения в области лопаток, а также общую скованность мышц в грудном отделе. Для полета Юлии Пересильд в космос это не опасно. А вот в будущем аукнется головными болями», — предположил Бурлаковский, рассмотрев последние фото Юлии, сообщает News.ru.
Кристина Орбакайте поддержала Юлию Пересильд
Напомним, что 5 октября актриса Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко и несколькими космонавтами прибыли на МКС 5 октября. Съемки в открытом космосе продляться для Юлии и Клима до 17 октября. В первом художественном фильме, снятом на орбите, будет показана история о женщине-враче, которая должна отправиться в открытый космос для оказания помощи астронавту.
Фото и видео: Global Look Press, East News, Instagram