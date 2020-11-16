«Такая естественная красота»: Юлия Пересильд поделилась нежным селфи

Актриса Юлия Пересильд опубликовала нежное селфи, которое покорило ее поклонников. Пользователей сети очаровала нежная, естественная красота актрисы, и ее умеренный макияж, который так отличается от модных «кукольных» мейков.

«Будьте внимательны к тем, кто рядом, благосклонны, прощайте психи коллег и просто людей вокруг. Не злитесь! Попробуйте вопреки всему стать чутче и нежнее... это сложно. Но знайте, что ваше хорошее слово сейчас, просто маленькая «приятность» могут сохранить человека! Вокруг психоз и депрессия — сейте любовь», – рассуждает Юлия в подписи под фото.