passion.ru

«Такая естественная красота»: Юлия Пересильд поделилась нежным селфи

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Юлия Пересильд, фотосессия

Фото: www.instagram.com/juliaperesild/

Уютная и естественная красота актрисы сразу покорила ее поклонников.

Актриса Юлия Пересильд опубликовала нежное селфи, которое покорило ее поклонников. Пользователей сети очаровала нежная, естественная красота актрисы, и ее умеренный макияж, который так отличается от модных «кукольных» мейков.

«Будьте внимательны к тем, кто рядом, благосклонны, прощайте психи коллег и просто людей вокруг. Не злитесь! Попробуйте вопреки всему стать чутче и нежнее... это сложно. Но знайте, что ваше хорошее слово сейчас, просто маленькая «приятность» могут сохранить человека! Вокруг психоз и депрессия — сейте любовь», – рассуждает Юлия в подписи под фото.

В комментариях все отметили чистоту внешности актрисы, и ее рассудительность:

«После Ваших слов...пересмотрю свои взгляды на некоторые ситуации вокруг...уже понимаю, что это необходимо! Спасибо! Вы - свет! Вы - Человек-Любовь! Вы спасаете меня творчеством (в последние дни я пряталась от этого мира в музыке, которую Вы дарите нам и в фильмах)...и спасаете просто Человеческим примером. Счастье, что Вы есть!!!...Счастье, что Вы встретились на моей жизненной дороге!», «Юль, какая ты красивая, черт побери», «Юля, твоя любовь к миру и людям вдохновляет! Силы духа тебе, родная», «Какая естественная красота», «Люблю вас очень, Юленька!!! Какая вы умничка!! Какие замечательные мысли и слова!».

Фото и видео: Instagram Юлии Пересильд

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!