«Такая естественная красота»: Юлия Пересильд поделилась нежным селфи
Фото: www.instagram.com/juliaperesild/
Актриса Юлия Пересильд опубликовала нежное селфи, которое покорило ее поклонников. Пользователей сети очаровала нежная, естественная красота актрисы, и ее умеренный макияж, который так отличается от модных «кукольных» мейков.
«Будьте внимательны к тем, кто рядом, благосклонны, прощайте психи коллег и просто людей вокруг. Не злитесь! Попробуйте вопреки всему стать чутче и нежнее... это сложно. Но знайте, что ваше хорошее слово сейчас, просто маленькая «приятность» могут сохранить человека! Вокруг психоз и депрессия — сейте любовь», – рассуждает Юлия в подписи под фото.
В комментариях все отметили чистоту внешности актрисы, и ее рассудительность:
«После Ваших слов...пересмотрю свои взгляды на некоторые ситуации вокруг...уже понимаю, что это необходимо! Спасибо! Вы - свет! Вы - Человек-Любовь! Вы спасаете меня творчеством (в последние дни я пряталась от этого мира в музыке, которую Вы дарите нам и в фильмах)...и спасаете просто Человеческим примером. Счастье, что Вы есть!!!...Счастье, что Вы встретились на моей жизненной дороге!», «Юль, какая ты красивая, черт побери», «Юля, твоя любовь к миру и людям вдохновляет! Силы духа тебе, родная», «Какая естественная красота», «Люблю вас очень, Юленька!!! Какая вы умничка!! Какие замечательные мысли и слова!».
Фото и видео: Instagram Юлии Пересильд
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