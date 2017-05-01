32-летняя Юлия Пересильд о своих романах: «Жены, берегите от меня мужей»

Вот уже вторую неделю СМИ обсуждают личную жизнь Романа Абрамовича и гадают, кто же стал причиной его развода с Дашей Жуковой. Светские сплетники утверждают, что сейчас он не на шутку увлечен Юлией Пересильд. Сегодня 32-летняя актриса нарушила молчание по этому поводу.

«Ну вот не могу!.. Не выдержала! Целый день звонят журналисты... И, в общем, это ж не первый раз — я в этом смысле бывалая! Опять Роман... Сама себе удивляюсь, какая я романтичная, как все успеваю. Но я лично горжусь сама собой - кто может похвастаться такой умной и талантливой компанией!.. Спасибо, что верите в меня, мои дорогие журналисты», — написала она открытое письмо в блоге, приложив к нему подборку статей о своих любовниках (картинки можно листать, используя «стрелочки» слева и справа).