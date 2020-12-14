Юлия Паршута продемонстрировала новый горячий образ: «Просто огонь»

Юлия Паршута опубликовала в своем блоге новый, очень яркий и горячий образ. На кадре из новой фотосессии. Певица появилась в ультракоротком черном топе, который продемонстрировал стройную и подтянутую фигуру, и светло-коричневых брюках.

Фотография, по словам самой Юлии, напоминает о лете. «Представим, что мы совершенно летние?», — подписала пост певица.

Стильную съемку оценили подписчики певицы:

«Юля, невероятно красива», «И представлять не надо, я совершенно летняя! Даже если минус 6», «Юлечка, вообще супер секси», «Юля, ты потрясающая!! я бы тебя никогда не бросил!», «Оу, какая прелесть, ну вот же она неподражаемо, фантастически волшебная мечта, нереально идеальная, фантастически совершенная девочка моя», «Да ты огонь просто», «Да совсем жарко стало, лучше выразить это стихами! И скажите вот развелись у вас поклонники писатели! Главное вас благодарим, что есть вы, будто Солнце сияющее и дарящее душевное тепло, красоту и вдохновение!)».

К слову, красота Юлии вызывает восторг не только у ее подписчиков. Даже бывший супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков пал жертвой ее чар и отметил, что не прочь закрутить с ней роман.