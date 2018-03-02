Юлия Началова шокировала сообщением о беременности от Прохора Шаляпина

«Ой Юля это шутка надеюсь», «Юлечка! Мне понравилось твое чувство юмора! Браво», — обсуждают шутку поклонники. Некоторые сочли Началову и Шаляпина красивой парой: «Юля, хапай этого хлопца, рожай и живите до глубокой старости!!! Он порядочный и красивый под стать тебе».

«Что за бред?!?!», «Ахах, не могу, видимо теперь совсем забухала Юлька без руля, что спит не помнит с кем», — оставляют ядовитые комментарии хейтеры, напоминая ей скандал, который певица устроила сотрудникам ДПС.

Фото: instagram