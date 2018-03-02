Юлия Началова шокировала сообщением о беременности от Прохора Шаляпина
Сообщение, которое оставила популярная певица Юлия Началова в своем блоге, шокировало ее фанатов. «Самый крутой реалити шоу мэн. Между нами начал таять лед ) И в эту же секунду, он посмотрел на меня своим завораживающим томным взглядом и сказал: "Постой, постой крошка ) Какого ты там года рождения ???))" А я ответила: "Девяностого))) девяностого))) и Поняла , что был провал ! Я начала громко истерически плакать: "Ну почему я не 1952 года рождения". Вообщем , я в тихом одиночестве присела на стульчик, где сидел он... и Вдруг... я поняла, что беременна !))) и мне почему то кажется, что это ребенок Именно Прохора. Короче, надо срочно идти на "Пусть Говорят" делать тест ДНК в прямом эфире».
«Ой Юля это шутка надеюсь», «Юлечка! Мне понравилось твое чувство юмора! Браво», — обсуждают шутку поклонники. Некоторые сочли Началову и Шаляпина красивой парой: «Юля, хапай этого хлопца, рожай и живите до глубокой старости!!! Он порядочный и красивый под стать тебе».
«Что за бред?!?!», «Ахах, не могу, видимо теперь совсем забухала Юлька без руля, что спит не помнит с кем», — оставляют ядовитые комментарии хейтеры, напоминая ей скандал, который певица устроила сотрудникам ДПС.
Фото: instagram