Как похожи! Юлия Меньшова и Вера Алентова вместе появились на показе нового спектакля Гришковца

Дата премьеры была выбрана неслучайно — в этот день автор и режиссер спектакля Евгений Гришковец отмечал день рождения. Так что в театре царила праздничная атмосфера. «На первый показ спектакля "Между делом" к нам пришла необычная для премьер публика. Но это неудивительно, потому что пьеса, острая, актуальная, стала событием не только театральной, но и общественной жизни», — отметил Евгений Писарев.

Евгений Гришковец: «Эту пьесу я написал в начале февраля 2020 года. Многие, прочитавшие ее, стали говорить, что с ней надо идти в театр Пушкина — там для нее лучшая труппа. И, действительно, артисты отнеслись к пьесе с большим вниманием, откликнулись на те непростые темы, о которых сегодня важно, но очень трудно говорить».

Роли в спектакле исполняют: Александр Арсентьев/Алексей Агранович, Таисия Вилкова/Елизавета Кононова, Валерия Елкина/Анастасия Белова, Ирина Бякова/Александра Урсуляк, Сергей Ланбамин/Алексей Рахманов, Владимир Майзингер/Владимир Большов, Александр Анисимов/Сергей Миллер, Екатерина Клочкова/Эльмира Мирэль, Наталья Корогодова/Екатерина Сибирякова.

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