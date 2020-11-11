Юлия Ковальчук в красном купальнике покорила серф и похвасталась спортивной фигурой

Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в красном купальнике с доской для серфа. «Я сделала это!!! Честно говоря, было страшновато, потому что такого потока воды я не видела давно, да и падения в эту пучину выглядели пугающе) Но я ведь обещала себе, что попробую, так что отступать было нельзя) Ребята, это круто) Поправка, круто для тех, кто не боится падать, не испытывает страх перед водой и у кого всё в порядке с координацией) Помните делала пост и давала обещание, что до дня рождения сделаю- так вот. Теперь рассказывайте, вы свои выполнили?)», — рассказала певица.