Юлия Ковальчук в красном купальнике покорила серф и похвасталась спортивной фигурой
Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Юлия Ковальчук опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в красном купальнике с доской для серфа. «Я сделала это!!! Честно говоря, было страшновато, потому что такого потока воды я не видела давно, да и падения в эту пучину выглядели пугающе) Но я ведь обещала себе, что попробую, так что отступать было нельзя) Ребята, это круто) Поправка, круто для тех, кто не боится падать, не испытывает страх перед водой и у кого всё в порядке с координацией) Помните делала пост и давала обещание, что до дня рождения сделаю- так вот. Теперь рассказывайте, вы свои выполнили?)», — рассказала певица.
Фото: Instagram Юлии Ковальчук
Поклонников артистки фото не оставило равнодушными. «Очень красивая», «Спасательница Малибу», «Куколка барби», «Шикарная!», «Шикарная фигура», «Вот это ноги», «Ноги шикарные», «Очень красивый купальник», «Фигура класс, комплименты», «Ножки - мечта», «Фигура огонь», «Ноги просто огонь», «Вот это да! Красотка!», «Удивительно длинные и красивые ноги», «Фигура бомба», «Юля,фигура роскошная!!!супер!», «Фигура огонь, всегда точеная, красивая, просто обалденная», — пишут они в комментариях.
К слову, недавно Юлия Ковальчук показала трогательное фото в честь дня рождения дочери. «Кто бы что ни говорил, но счастливее момента рождения своего ребеенка в жизни нет. Мой ангел, Амелечка, будь лучше и счастливее, чем мы, как говорит наш папуля, и лишь молю, чтобы ты жила под мирным небом, Боженька оберегал от невзгод твою ранимую душу, а мы с папой всегда будем рядом. С днем рождения, моя маленькая принцесса, с твоим 3-х летием!!!», — подписала Юлия трогательный снимок в Instagram.
Фото и видео: Instagram
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